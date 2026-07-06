MÜSİAD İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Buluşmaları programında kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Toplantıda güçlü sivil toplum, ortak akıl ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek mesajları öne çıktı.

İZMİR (İGFA) - MÜSİAD İzmir, şehrin kanaat önderleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini 'İzmir Buluşmaları' programında bir araya getirdi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan TEMUR'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; sivil toplum kuruluşlarının daha etkin hale getirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.

ORTAK AKIL VE GÜÇLÜ SİVİL TOPLUM VURGUSU

Programın açılışında konuşan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan TEMUR, güçlü bir Türkiye'nin temelinde güçlü bir sivil toplum yapısının bulunduğunu ifade ederek, farklı düşüncelerin ortak akıl çerçevesinde buluşmasının toplumsal birlik ve beraberliği pekiştireceğini söyledi.

Toplantıda; özelde İzmir, genelde ise ülke gündemine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşırken, sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması, ortak çalışma alanlarının oluşturulması ve topluma fayda sağlayacak projelerin birlikte hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE TAM DESTEK VE ORTAK SORUMLULUK MESAJI

Toplantının önemli gündem başlıklarından birini de 'Terörsüz Türkiye' süreci oluşturdu. Katılımcılar, Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve kardeşlik ikliminin güçlenmesine yönelik atılan her olumlu adımın toplumun tüm kesimleri tarafından desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, iş dünyasının ve vatandaşlarımızın bu süreçte üstleneceği yapıcı rolün önemine dikkat çekilerek; terörün her türlüsünün karşısında durmanın ortak bir vicdani ve milli sorumluluk olduğu vurgulandı. Toplumsal dayanışmayı güçlendirecek, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek her türlü çalışmanın desteklenmesi gerektiği yönünde görüş birliği oluştu.

Katılımcılar, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik politikalarıyla değil; birlik ve beraberlik ruhu, ekonomik kalkınma, sivil toplumun aktif katkısı ve ortak akıl anlayışıyla daha da güçleneceğini ifade etti. Türkiye'nin huzuru, kardeşliği ve ortak geleceği adına yürütülen bu sürece katkı sunmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.

İZMİR BULUŞMALARI SÜREKLİLİK KAZANACAK

Samimi ve verimli bir istişare ortamında gerçekleşen İzmir Buluşmaları, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı değerlendirme bölümüyle sona erdi.

Programın sonunda MÜSİAD İzmir tarafından yapılan açıklamada, İzmir Buluşmaları programının farklı kesimleri ortak akıl etrafında buluşturan önemli bir istişare platformu olarak sürdürüleceği belirtilerek, İzmir'in ve Türkiye'nin maddi ve manevi kalkınması için çalışmalara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.