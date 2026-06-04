Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarıma olan desteği her geçen gün artıyor. Birçok sektörde olduğu gibi örtü altı yetiştiriciliğine de önem veren Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana üreticilere verdiği sera ve sera naylonu destekleriyle 68 bin 150 metrekare örtü altı alan oluşturulmasını sağladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'da tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla 2019 yılında başlattığı çalışmalar katlanarak büyüyor.

ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNE İLGİ ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturuyor. Yeni projeleri hayata geçirmenin yanı sıra mevcut işletmelere de desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi üreticilerin en önemli destekçisi olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu doğrultuda örtü altı yetiştiriciliğine de büyük katkılar verdi.

68 BİN 150 METREKARE ÖRTÜ ALTI ALAN OLUŞTURULDU

2019 yılında Başkan Güler'in tarıma verdiği önemle başlayan projeler, geçen süre zarfı içerisinde büyük gelişim gösterdi. Örtü altı yetiştiriciliğinin de yaygınlaşmaya başladığı kentte, birçok üretici serada üretime başladı.

Bu süreçte de üreticinin en büyük destekçisi Ordu Büyükşehir Belediyesi olurken sera naylonu kullanılamaz hale gelen, fırtına gibi doğal afetlerde zarar gören ve serasını kendisi kurarak naylon talep eden üreticilere sera naylonu desteği verildi.

Örtü altı yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla 2019'dan bu yana Ordu'da sera ve sera naylonu destekleri ile birlikte toplam 68 bin 150 metrekare örtü altı alan oluşturuldu.

ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

2026 yılında sera naylonu desteğinden yararlanan üreticilerden Nuray Tutal ve Çiğdem Yaman, Büyükşehir Belediyesinin desteklerini değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinin sera kurulum ve süreç içinde yaşadıkları sıkıntılarda kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran üreticiler, bu güven ile işlerini her geçen gün büyüttüklerini söylediler. Sera ve naylon desteğinin yanı sıra birçok sebze fidesini de Büyükşehir Belediyesinden aldıklarını belirten üreticiler, tüm destekleri dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler.