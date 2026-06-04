Bursa Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki inşaat çalışmalarının yüzde 72'si tamamlandı. Eski kapalı pazar alanının dönüştürülmesiyle oluşturulan merkez, Bursalıların yeni buluşma noktası haline gelecek.

BURSA (İGFA) - Bursa'da hayata geçirdiği yatırımlarla ilçenin sosyal yaşamına değer katan Yıldırım Belediyesi, yeni bir projeyi daha vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Piremir Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yeri; Yıldırım Belediyesi tarafından modern bir gençlik ve spor merkezine dönüştürülüyor. Dört katlı olarak projelendirilen merkez, yalnızca Piremir Mahallesi'ne değil çevredeki diğer mahallelere de hizmet verecek önemli bir yaşam alanı olacak.

Modern mimarisi, güçlü donanımı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çeken tesis, Bursalıların yeni buluşma noktası haline gelecek.

YÜZDE 72'Sİ TAMAMLANDI

Toplam 10 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilen Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nde çalışmaların yüzde 72'si tamamlandı. Merkezin bodrum katı, pazar yeri ve otopark olarak hizmet vermeye devam edecek.

Zemin katında ise kütüphane, kafeterya, deneyim atölyesi, kadın fitness merkezi ve atıcılık poligonu yer alacak. Birinci katında cimnastik, karate, judo ve masa tenisi, ikinci katında ise okçuluk ve eskrim salonları yer alacak. Kütüphanesi, kafeteryası ve spor salonlarıyla çekim alanı oluşturacak merkez, bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapımı hızla süren Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Yılmaz, 'Piremir Mahallemizdeki kapalı pazar alanını kapsamlı bir dönüşüm projesiyle daha nitelikli ve işlevsel yapıya kavuşturuyoruz. Mevcut pazar ve otopark alanlarını koruyarak, bölgeye değer katacak modern merkez kazandırıyoruz. Burası sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda sosyal yaşamı güçlendirecek önemli bir merkez olacak. Burada çocuklarımız ve kadınlarımız spor yapabilecek, gençlerimiz ise ders çalışıp sosyalleşebilecek. Spor salonları, kütüphanesi, kadın fitness merkezi, deneyim atölyesi ve Yıldırım Kafesi ile bölgenin yeni cazibe merkezi haline gelecek. Gençlik ve Spor Merkezimiz yalnızca Piremir Mahallemize değil, çevredeki mahallelere de hizmet verecek. Yüzde 72'si tamamlanan merkezimizi kısa süre içinde hemşehrilerimizin kullanımına açmayı hedefliyoruz. Piremir Gençlik ve Spor Merkezimizin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' dedi.