Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, Şiir Atölyesi Kursu ile halk şiiri ve âşıklık geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Saz, söz ve şiiri aynı çatı altında buluşturan kurs, kültürel mirası yeni nesillere aktarırken kendi şiirini yazmak ve türküsünü bestelemek isteyen vatandaşlara da önemli bir eğitim imkânı sunuyor.

KAYSERİ (İGFA9 - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Anadolu'nun köklü âşıklık geleneğini yaşatan çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

KAYMEK İhtisas Şubesi bünyesinde açılan Şiir Atölyesi Kursu, halk şiiri geleneğini geleceğe taşımayı hedeflerken, saz ve söz kültürünü öğrenmek isteyen vatandaşları aynı çatı altında buluşturuyor. Yeni dönemin başladığı kurs, halk şiirinin inceliklerini öğrenmek, hece ölçüsü ve kafiye yapısını kavramak, kendi şiirini yazmak ve ezgilerle buluşturmak isteyen katılımcılara kapsamlı bir eğitim sunuyor.

Usta-çırak geleneğinin modern eğitim anlayışıyla harmanlandığı kursta katılımcılar, yalnızca şiirin teknik yönlerini değil; milli ve manevi değerleri, halk edebiyatının zenginliğini ve Anadolu'nun sözlü kültür mirasını da yakından tanıma fırsatı buluyor.

Hayat boyu öğrenme anlayışıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren KAYMEK, Şiir Atölyesi Kursu ile halk şiiri ve âşıklık geleneğini yaşatırken, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sunmaya devam ediyor.