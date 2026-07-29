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Üsküdar Belediyesi’ne Şafak Operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş ve 6 kişi gözaltında

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediye başkan yardımcıları Ceyhun Ünlü, Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş, müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Başkan Sinem Dedetaş ile birlikte 6 kişinin sorgusu sürerken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan isimler hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme suçlarından sorgulamalarının yapıldığı bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Başkan Sinem Dedetaş ile birlikte 6 kişi gözaltında alındı.

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