Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji ve gençlik odaklı vizyonuyla destek verdiği Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Mergen Model Uydu Takımı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde düzenlenen II. CubeSat Yarışması'nda Türkiye'yi ve Kayseri'yi başarıyla temsil ederek yarışmanın tüm görevlerini başarıyla tamamladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanında gençlere sunduğu destekler uluslararası platformlarda başarı hikâyelerine dönüşmeye devam ediyor. Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Mergen Model Uydu Takımı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde 2026 Aerokosmik Modelçilik Festivali kapsamında düzenlenen II. CubeSat Yarışması'nda Türkiye'yi ve Kayseri'yi başarıyla temsil etti.

Elektronik, mekanik ve yazılım disiplinlerini bir araya getiren yarışmada ekiplerden, geliştirdikleri model uydu sistemlerini belirlenen irtifadan bırakarak uçuş ve iniş süresince verilen tüm görevleri eksiksiz yerine getirmeleri istendi. Teknik bilgi ve mühendislik becerilerinin yanı sıra ekip çalışması, planlama ve sunum yetkinliklerinin de değerlendirildiği organizasyonda Mergen Model Uydu Takımı, geliştirdiği CubeSat modeliyle yarışmanın tüm aşamalarını başarıyla tamamladı.

Yarışmanın 'Kripto' görevi kapsamında model uydu; taşıyıcı sistemden yer istasyonu komutuyla ayrılma, uçuş boyunca telemetri ve video verilerini gerçek zamanlı olarak aktarma, verileri dâhilî hafızaya kaydetme ve yer istasyonundan gönderilen mesajı uydu üzerinde şifreleyerek yeniden yer istasyonuna iletme görevlerini başarıyla yerine getirdi. Görev süresince basınç, irtifa, iniş hızı, GPS konumu, batarya gerilimi ve yönelim bilgilerinden oluşan telemetri verileri de anlık olarak takip edilerek kayıt altına alındı.

Mergen Model Uydu Takımı, proje planlama, sistem tasarımı, teknik raporlama, uçuş öncesi uygunluk kontrolleri, haberleşme ve GPS testleri, uçuş operasyonu ile uçuş sonrası değerlendirme süreçlerinin tamamını başarıyla tamamlayarak uluslararası arenada önemli bir mühendislik başarısına imza attı.

Takım Kaptanı Yunus Emre Özdemir, süreç boyunca verdikleri desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan'a ve ekibine teşekkür ederek, sağlanan katkının elde ettikleri uluslararası başarıda önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki projelerini desteklemeye, yerli ve millî teknoloji vizyonuna katkı sunmaya ve Kayseri'yi yüksek teknoloji üreten şehirler arasında daha güçlü bir konuma taşımaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Uluslararası platformda elde edilen bu başarı da Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik teknoloji yatırımlarının somut sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.