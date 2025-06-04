Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ilçe merkezine uzak, nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerde Gönüllü itfaiye istasyonlarının sayısını artırıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ilçe merkezine uzak, nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerde Gönüllü itfaiye istasyonlarının sayısını artırıyor. Son olarak Akkuş ilçesi Damyeri mahallelerindeki eğitim çalışmalarının tamamlanmasıyla gönüllü itfaiye istasyonlarının sayısı 9’a, gönüllü itfaiyeci sayısı ise 51’e yükselmiş olacak.

9 İSTASYONDA 51 GÖNÜLLÜ

Ekipler, Akkuş Salman, Mesudiye ilçesi Topçam, Erikköy, Gölköy Damarlı, Çaybaşı İlküvez, Korgan Çayırkent, Mesudiye Karacaören, Gürgentepe Işıktepe’de 45 saatlik eğitimlerini tamamladı. Su tankeri desteği sağlanan Akkuş Damyeri’nde ise eğitim çalışmalarının sonuna yaklaşıldı. Eğitimlerin tamamlanmasıyla Ordu İtfaiyesi, 9 istasyonda 51 gönüllü itfaiyeci yetiştirmiş olacak. Ekipler Akkuş ilçesi Küleçili Mahallesinde ise gönüllü itfaiye istasyonu kurulum çalışmalarına devam edecek.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİMLER ALIYORLAR

Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı kapsamında 45 saatlik eğitime tabi tutulan gönüllülere teorik ve pratik olarak yangınla ilgili her türlü bilgi aktarılırken, dönemsel olarak gerçekleştirilen tatbikat ve eğitimlerle de yangını önleme, ilk müdahalenin nasıl etkin ve verimli kullanılacağı öğretiliyor.

Yapılan çalışmayla gönüllü itfaiyeciler itfai olaylara en hızlı ve profesyonel şekilde müdahale ederken önleme ve eğitim çalışmaları ile itfai olayların oluşmasının önüne geçebiliyor.

MALZEME DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Öte yandan eğitim sonrası gönüllü itfaiyeciler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürlüğü bünyesinde bulundukları ilçelerdeki itfaiye birimleri tarafından koordine ediliyor. 3 tonluk su tankeri ve malzeme desteği de sağlanan gönüllü itfaiyecilerin itfaiye teşkilatının her türlü eğitim ve diğer organizasyonlarında yer alması da sağlanıyor.