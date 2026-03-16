Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Kayak Spor Kulübü arasında imzalanan protokol kapsamında gençler kayak sporuna kazandırılacak.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve kış sporlarının yaygınlaştırılması amacıyla Ordu Kayak Spor Kulübü ile iş birliği başlattı. Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. ile kulüp arasında imzalanan protokol doğrultusunda, Ordu'da yeni sporcuların yetiştirilmesi ve kayak sporunun daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında gençlerin erken yaşta sporla tanışması, düzenli ve disiplinli antrenman programlarıyla kayak sporuna yönlendirilmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi amaçlanıyor. Program çerçevesinde her yıl yeni öğrencilerin kayak sporuna kazandırılması, sporcuların lisanslı olarak yarışmalara hazırlanması ve ulusal organizasyonlarda Ordu'yu temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi planlanıyor.

'ORDU'DA KAYAK TURİZMİNİ DAHA DA YUKARILARA ÇIKARACAĞIZ'

Ordu Kayak Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve kayak antrenörü Fevzi Turan, gençlerin sporla buluşmasının hem bireysel gelişim hem de toplumsal fayda açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Ordu'da sporu sadece destekleyen değil aynı zamanda sporcu yetiştiren bir şehir olmayı hedefliyoruz. Kayak sporunda oluşturulacak altyapı ile önümüzdeki yıllarda ilimizi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil edecek sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu sezon için ilk hedefimiz 30 kayakçımıza lisans çıkartmak. Bu rakamın imzalanan protokolle birlikte daha da artmasını bekliyoruz.'

Ordu Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine verdiği desteklerle gençleri sporla buluşturmayı ve kentin spor altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.