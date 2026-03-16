Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları'nda altınca dönemi tamamlayan çocuklar, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları'nda altınca dönemi tamamlayan çocuklar, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Bursa'da tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları'nda altıncı dönemi de tamamladı.

12 farklı branşta keyifli zaman geçirme ve sporun temel bilgilerini öğrenme imkanı bulan 4-16 yaş aralığındaki çocuklar, dönemin tamamlanmasıyla sertifika coşkusu yaşadı. Modern tesislerde ve deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı bulan çocuklar, karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme branşlarında eğitimlere katılabiliyor. 9 dönem halinde düzenlenen Kış Spor Okulları'nda 7. dönem çalışmaları 28 Mart'ta başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de daha fazla genci ve çocuğu sporla buluşturmak için Kış Spor Okulları'nı önemsediklerini belirterek ailelerin çocuklarını spor okullarına göndermelerini tavsiye etti.