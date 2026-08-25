Dalaman Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve ilçenin kültürel ve sosyal yaşamına önemli bir katkı sağlayan Dalaman Kitap Günleri başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un önderliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Dalaman Kitap Günleri, Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun bir katılımla kapılarını edebiyat ve sanatseverlere açtı.

Dalaman Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne performansıyla başlayan kitap günleri protokol konuşmalarıyla devam etti. Etkinliğin açılışına Yeni Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Yeni Parti Parti Meclisi Üyeleri ve Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Yeni Parti Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, Oda Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Dalaman Kitap Günleri'nin her yıl büyüyerek devam ettiğini belirterek, vatandaşların kitap ve kültüre gösterdiği ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dört yıl önce başlatılan organizasyonun her geçen yıl daha geniş bir katılımla sürdüğünü ifade eden Durmuş, 'Bu yıl da birbirinden değerli yazarlarımızı, gazetecilerimizi ve sanatçılarımızı Dalamanlılarla buluşturuyoruz. Bir hafta boyunca söyleşilerimiz, imza günlerimiz, sergilerimiz ve müzik dinletilerimiz olacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapların arasında dolaştığını, sevdikleri yazarlarla tanıştığını görmek ise bu organizasyonun bizim için en güzel tarafı' dedi.

Ailelere de çağrıda bulunan Durmuş, çocukların kitapla buluşmasının önemine dikkat çekerek, 'Çocuklarımızın elinden tutup kitap günlerimize getirelim. Birlikte stantları gezelim, onlara bir kitap seçelim. Belki bugün burada aldıkları bir kitap, yıllar sonra hayatlarının yönünü değiştirecek. Bir çocuğun kitapla kurduğu bağdan daha değerli çok az şey olduğuna inanıyorum' ifadelerini kullandı. Dalaman'daki meydanların yalnızca gelip geçilen alanlar değil, kültür ve sanatla buluşulan yaşam alanları olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Durmuş, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek yeni etkinliklerin de devam edeceğini söyledi.