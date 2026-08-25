Başkent'te tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin gelir kaynaklarının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kanola tohumu desteği devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticileri ürün çeşitliliğini artıracak ve alternatif gelir kaynakları oluşturacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

2025-2026 yılında yüzde 50 hibe ile dağıtılan 1200 torba kanola tohumu, yaklaşık 24 bin dekar tarım arazisinde toprakla buluşurken hasat döneminde yapılan saha incelemelerinde de yüksek oranda verim değeri elde edildi.

'ÇİFTÇİMİZ DEKAR BAŞINA 14 MİLYAR LİRA GELİRELDE ETTİ'

Türkiye'de ilk defa belediye olarak kanola desteği yaptıklarının altını çizen ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, 'Polatlı, Sincan ve Haymana ilçelerimizde 2025 yılı eylül ayında kanola tohumu ekimini gerçekleştirdik. Kanola bitkisinin su tüketimi az olduğu için tercih ediliyor. Türkiye'de ilk defa bir belediye olarak bunun desteğini yaptık ve bugün de hasatlarını gerçekleştirdik. Maksimum üç kez sulamayla maksimum verim elde edebiliyorlar. Çiftçimiz dekar başına 14 bin lira gelir elde etti. Biz bu yıl için de ihalemizi gerçekleştirdik. İnşallah eylülün ilk haftası yüzde 50 hibe ile desteklerimizi gerçekleştireceğiz' dedi.

24 BİN DEKAR ALANDA KANOLA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kanola tohumu desteği kapsamında; 2025-2026 üretim sezonunda Polatlı, Sincan ve Haymana ilçelerinde toplam 443 üreticiye yüzde 50 hibe ile1200 torba kanola tohumu dağıtılırken Ankara genelinde de yaklaşık 24 bin dekar alanda kanola üretimi gerçekleştirildi.

Üreticilerin tarlalarında gerçekleştirilen kontrollerle; bitki gelişimi, yetiştiricilik uygulamaları, verim ve ürün kalitesine ilişkin sonuçlar ekipler tarafından yerinde incelendi.