Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler Alo 153 Çözüm Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güler, vatandaşlardan gelen çağrıları dinleyerek talep ve şikayetlerin çözüm süreçleri hakkında bilgi aldı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini hızlı bir şekilde ilgili birimlere ulaştırmak amacıyla hizmet veren Alo 153 Çözüm Merkezi, her gün yüzlerce çağrıyı değerlendirerek çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Güler de gerçekleştirdiği ziyarette merkezin işleyişini yakından takip ederek personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

VATANDAŞIN İSTEKLERİNİ DİNLEDİ, ÇÖZÜM BULDU

Ziyaret sırasında çağrı merkezine gelen bir telefonu da bizzat cevaplayan Başkan Güler, vatandaşın ilettiği talebi dikkatle dinledi. İlgili birimlerle anında iletişime geçen Başkan Güler, konunun çözüme kavuşturulması için gerekli talimatları vererek sorunun kısa sürede giderilmesini sağladı.

BAŞKAN GÜLER: 'ÇAĞDAŞ BİR MODELİ ORDU'DA UYGULUYORUZ'

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güler, halkın memnuniyetinin belediyecilikte son derece önemli olduğunu ve bu merkezde de vatandaşlardan gelen taleplerin çözüm bulduğunu ifade etti.

Başkan Güler şöyle konuştu:

'Belediyecilikte halkın memnuniyeti son derece önemli. Bunun için de biz çok çağdaş bir modeli Ordu'da uyguluyoruz. Alo 153 Ordu Büyükşehir Belediyesinin çözüm merkezi. Burada vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri arkadaşlarımız alıyorlar, daha sonra ilgili yerlerde görüşerek çözümünü sağlıyorlar. Yine sonrasında vatandaşa geri dönerek takip ve sonucu ile ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Biri görevini yaptığı için, diğeri de sorunu çözüldüğü için iki tarafta mutlu oluyor.'

'GEZEN ARACIMIZLA DA VATANDAŞIMIZLA İLETİŞİM KURUYORUZ'

Çağrı merkezinin yanı sıra araçlarla gezerek vatandaşlara ulaştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

'Yine bu merkeze ait araçlarımız var. Onunla vatandaşın arasına giriyoruz. Vatandaşlarımız bizi aramadan biz onlara bir şikayet, istekleri var mı diye soruyoruz. İlgili birimler ile o köprüyü sağlıyoruz. Yine burada da ilgili birimlerimizin davranışları ölçülüyor. Hangi şikayete nasıl çözüm buluyorlar, istekleri ne derece yerine getirebiliyorlar. Sonuçta hizmetlerimizde halkımızın memnun olması lazım. Vatandaşlarımızdan gelen memnuniyet bizi mutlu ediyor ama yüzde yüz memnuniyet için çalışıyoruz.'

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Öte yandan Alo 153 Çözüm Merkezi, vatandaşlardan gelen başvuruları kayıt altına alarak ilgili daire başkanlıklarına ve birimlere yönlendiriyor. Süreç boyunca başvuruların takibini yapan merkez, vatandaşların taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılması için koordinasyonu sağlıyor.