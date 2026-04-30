Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, üç ilçeyi kapsayan toplu taşıma dönüşüm projesi başta olmak üzere toplam 27 gündem maddesi karara bağlandı.

ORDU (İGFA) - Genel Sekreter Yardımcısı Metin Yayla başkanlığında yapılan toplantıda, Mesudiye, Ünye ve Perşembe ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının dönüşüm sistemine dahil edilmesi onaylandı.

ÜNYE'DE AKILLI ULAŞIM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ordu'nun en büyük ilçelerinden Ünye'de toplu taşıma dönüşümü 2026 yılı Eylül ayında başlayacak. Yeni sistemle birlikte tüm araçlarda akıllı kart uygulaması devreye alınacak. Böylece nakit ödeme kaldırılarak hem güvenlik hem de hizmet kalitesi artırılacak. Araçlara yerleştirilecek GPS modülleri sayesinde konum ve hız bilgileri anlık olarak Ulaşım Kontrol Merkezi'ne aktarılacak. Ayrıca araç içi kameralarla denetim sağlanırken, vatandaşlar sefer saatlerine mobil uygulama ve internet üzerinden erişebilecek.

Yeni uygulama kapsamında öğrenciler ile 60-65 yaş arası vatandaşlar indirimli ulaşım hizmetinden yararlanacak. Engelliler, refakatçileri, 65 yaş üstü vatandaşlar, güvenlik görevlileri, gaziler, şehit yakınları, milli sporcular ve sarı basın kartı sahipleri ise ücretsiz taşınacak.

MESUDİYE VE PERŞEMBE'DE DÖNÜŞÜM ARALIK'TA

Mesudiye ilçe merkezinden Altınordu'ya ve Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nden Altınordu'ya sefer yapan araçlar da dönüşüm sistemine dahil edilecek. Bu hatlarda uygulamanın 2026 yılı Aralık ayında başlaması planlanıyor.

YAZ YOĞUNLUĞU İÇİN EK TEDBİRLER

Toplantıda ayrıca yaz aylarında artan trafik yoğunluğu da gündeme geldi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara yön levhaları yerleştirilmesi ve üstyapı çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan UKOME toplantısında, 19 ilçeden gelen plaka düzenlemeleri ve çeşitli talepler de görüşülerek karara bağlandı.