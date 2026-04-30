Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir genelinde yaya güvenliğini tehlikeye atan ve trafik akışını olumsuz yönde etkileyen kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor.

SİVAS (İGFA) - Sivas'ta şehrin huzurunu ve kamu düzenini korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, son dönemde artış gösteren usulsüz yerleşimlere müdahale ediyor.

Özellikle bazı cadde ve sokaklarda; işletmeler tarafından yollara konulan huni, duba, flama ile kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve tabelalar tek tek kaldırılıyor.

Yayaların yürüyüş alanlarını kısıtlayan ve araç trafiğini aksatan bu materyaller, zabıta ekiplerince tutanak altına alınarak toplanıyor. El konulan malzemeler Belediyenin depolarına sevk edilirken, kurallara uymayan işletmelere karşı cezai işlem uygulanıyor. Denetimler kapsamında, ihlalin boyutuna göre Belediye Encümen kararıyla para cezaları da uygulanıyor. Şehrin düzenini korumak ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler Sivas genelinde artarak devam edecek. Kamusal alanların işgal edilmemesi ve düzenin sağlanması noktasında taviz verilmeyecek.