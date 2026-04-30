İstanbul'da Maltepe Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte halk sağlığını korumak ve vektörle mücadele kapsamında ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sivrisineklerin üreme noktası olan su birikintileri, depo ve inşaat temellerinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 'önleyici çalışmalar' kapsamında yaz sezonu öncesi tedbirlerini erkenden almaya başladı. İlçe sakinlerinin daha huzurlu ve sağlıklı bir yaz geçirmesini hedefleyen ekipler, özellikle durgun suların bulunduğu alanları mercek altına aldı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte larva oluşumunun önüne geçmek amacıyla; ilçe genelindeki bina altlarında biriken sular, kullanım dışı depolar, kuyu çevreleri ve yağışlar sonrası su dolan inşaat temelleri titizlikle ilaçlanmaya başlandı. Uzman ekipler tarafından yürütülen bu çalışmalarda, ekosisteme zarar vermeyen ancak sivrisinek larvalarına karşı yüksek etkili biyosidal ürünler kullanıldı.

Belediye yetkilileri, ilaçlama çalışmalarının sadece cadde ve sokaklardaki araç üstü cihazlarla sınırlı kalmadığını belirterek, özellikle inşaat alanları ve bodrum katlarda biriken sular en büyük üreme kaynakları olduğunu söyledi. Yetkililer, mücadelenin daha etkin olabilmesi için vatandaşların da bahçelerinde veya çatılarında su birikmesine neden olabilecek (kova, lastik, saksı altlığı vb.) kapları boşaltmaları konusunda duyarlı olmalarını istedi.