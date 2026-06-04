Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, prestijli ödüllerde 'Yılın Ekibi' seçildi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT) 'O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise' oyunu tiyatro dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde jüri tarafından 'Yılın Ekibi' ödülüne layık görüldü.

Sanat sezonu boyunca sahnelediği nitelikli yapımlarla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan OBBKT, büyük bir emek ve tutkuyla sahnelenen ve seyircilerden tam not alan 'O Güzelim Kaymaklı Dondurma Rengi Elbise' adlı oyun ile bir ödül daha kazandı. Bu kapsamda oyun, 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri'nde jüri tarafından 'Yılın Ekibi' seçildi.