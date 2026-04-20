İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, hafta sonu yenilenen Hasanağa Bahçesi'nde yurttaşlarla bir araya gelerek parkta incelemelerde bulundu; çocukların doğum günü sevincine ortak olan Tugay, vatandaşların taleplerini dinleyip esnafla da buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, pazar günü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Buca'nın simge alanlarından Hasanağa Bahçesi'ni gezerek bahar havasını fırsat bilen İzmirlilerle sohbet etti.

Parkı adım adım dolaşan Tugay'a, Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Güler Ezgi Atasoy ve Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu da eşlik etti.

ÇOCUKLARIN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Ziyaret sırasında parkta düzenlenen bir doğum günü kutlamasına denk gelen Başkan Tugay, 10 yaşındaki Karya Göçte ile yeni yaşlarına giren Eylül ve Çınar'ın sevincine ortak olarak çocukların doğum gününü kutladı. Renkli anların yaşandığı parkta çocuklarla yakından ilgilenen Tugay, ailelerle de sohbet etti.

BAŞKAN TUGAY'A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Başkan Tugay'ı karşılarında gören yurttaşlar, şaşkınlık ve memnuniyetlerini dile getirerek yapılan düzenlemeler için teşekkür etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Tugay'a, özellikle Meslek Fabrikası'na yönelik duruşu nedeniyle destek mesajları iletildi.

Hasanağa Bahçesi'ndeki incelemelerinin ardından Şirinyer Forbes Sevgi Yolu'na geçen Tugay, burada da esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.