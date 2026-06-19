Ordu Büyükşehir Belediyesi, toplam uzunluğu 2,8 km olan ve Çatalpınar Kayatepe Mahallesi'ni Aybastı-Fatsa karayoluna bağlayan yolu sıcak asfalt konforu ile buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Kayatepe Mahallesi'nin yanı sıra Göller ve Akkaya Mahallelerine de hitap eden yolda yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürdü.

Belirli bir plan ve program çerçevesinde bir bir mahalleleri konfor ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Çatalpınar ilçesi Kayatepe Mahallesi'nde Aybastı- Fatsa karayoluna bağlantı sağlayan 2,8 km'lik grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

1.5 km'lik kısmı geçtiğimiz yıllarda tamamlanan yolda Büyükşehir ekipleri yolun kalan kısmındaki 1.3 km'lik bölümünde de çalışmaları tamamlayarak yolu modern görünüme kavuşturdu.

Çalışmaların tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yıllardır bekledikleri hizmetle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.