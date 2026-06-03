Ordu Büyükşehir Belediyesi Perşembe'nin 6 mahallesini birbirine bağlayan ve Altınordu ile Fatsa ilçesine de hitap eden önemli bir güzergahta sıcak asfalt çalışması başlattı. Çalışmaların yapıldığı alana giden Başkan Güler'i halk büyük bir sevinçle karşıladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Perşembe'de Kırlı, Hacılar, Selimiye, Çamarası, Karaoluk ve Yeşilyurt Mahallerini birbirine bağlayan güzergahta uzun yıllardır beklenen sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Altyapısı baştan sona yenilenen ve genişliği 4 metreden 8 metreye çıkarılan yol Perşembe ve Altınordu'da 10 mahalleye hizmet verecek. Aynı zamanda Fatsa ilçesiyle de bağlantı sağlayacak olan 5 km'lik yolda başlatılan çalışmalarla vatandaşlara modern ve konforlu ulaşımın kapıları aralandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de çalışmaların başladığı Perşembe ilçesine giderek hem çalışmaları yerinde inceledi hem de vatandaşlar ile bir araya geldi.

'VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Bir çalışma ile hem Perşembe hem Altınordu hem de Fatsa'yı sevindirdiklerini ifade eden Başkan Güler bölge halkına yolun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Başkan Güler konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Yolumuz sıradan bir yol değil, 10 mahallemizi ilgilendiren bir yol. Hem Perşembe hem Altınordu hem de Fatsa ilçelerimize hitap eden bir güzergâh. Toplam uzunluğu 5 km olan güzergahımızın 4 metrelik genişliğini 8 metreye çıkardık. Ardından da sıcak asfalt çalışması başlattık. Tabi daha öncesinde altyapısında da çalışmalarımızı tamamlamıştık. Ortaya mükemmel bir hizmet çıktı. Perşembemize, bölgemize hayırlı, uğurlu olsun.'

BAŞKAN ALBAYRAK: 'SEVİNÇLİYİZ, KONFORLU YOLA KAVUŞUYORUZ'

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise çalışmalardan dolayı teşekkür ederek 'Sevinçliyiz. Allah razı olsun çok konforlu bir yola kavuşmuş olduk. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Öte yandan mahalle sakinlerinin de uzun yıllardır bekledikleri yolun konfor ile buluşturulmasından büyük memnuniyet duydular.

Hizmet için Başkan Güler'e teşekkür eden vatandaşlar, 'Yıllardır beklediğimiz bir yoldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'den Allah razı olsun. Mahallelerimiz sıcak asfalta kavuşuyor. Bugün mahallemizde çalışmalara başladık. Başkanımızda bizi bugünde yalnız bırakmadı. Burada bizlerle beraber oldu. Kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz' dediler.