ACCESS Newswire / ANTWERPEN, BELÇİKA (İGFA) - Gartner® Magic Quadrant™ raporunun tamamlayıcısı olan bu rapor, 16 sağlayıcıyı Kritik Yetenekler ve gerçek kullanım senaryoları üzerinden değerlendirerek kuruluşların çözümlerin farklı tedarik zinciri planlama olgunluk seviyelerini ne ölçüde desteklediğini değerlendirmesine yardımcı olmaktadır.

Bu başarı, OMP'nin kısa süre önce 2026 Gartner® Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri: Proses Endüstrileri Magic Quadrant™ raporunda Uygulama Yetkinliği (Ability to Execute) alanında en yüksek, Vizyonun Bütünlüğü (Completeness of Vision)alanında ise en ileri konumda yer almasının ardından gelmiştir. Gartner® Kritik Yetenekler raporunun tamamına erişebilirsiniz.

GERÇEK KULLANIM SENARYOLARINDA TUTARLI PERFORMANS

2026 yılında proses endüstrilerine yönelik tedarik zinciri planlama (SCP) sağlayıcılarını birbirinden en çok ayıran kritik yetenekler; yapay zekâ destekli planlama ve karar otomasyonu, senaryo yönetimi ve finansal etki modelleme, kullanıcı deneyimi (UX) ve birleşik veri entegrasyonu olarak öne çıkmaktadır.

OMP'nin aldığı puanlar, şirketi değerlendirilen dört kullanım alanının tamamında ilk iki sıraya yerleştirmiştir: Tedarik Planlama, Uçtan Uca Çok Kuruluşlu Planlama, Talep Planlama ve Karar Odaklı Planlama. Bu sonuçların, OMP'nin kuruluşların talep ve arzı uyumlu hale getirmesine, farklı seçenekler arasında denge kurmasına ve dinamik ortamlarda kararları uygulamasına destek olma yetkinliğini yansıttığı değerlendirilmektedir.

OMP Chief Commercial & Markets Officer'ı Philip Vervloesem, 'Tedarik zincirleri daha karmaşık hale geldikçe, hızlı ve güvenilir kararlar alabilme yeteneği dayanıklı organizasyonları reaktif olanlardan ayırmaktadır. Bu başarı, karar odaklı planlamaya verdiğimiz önemin ve müşterilerimizin en zorlu ortamlarda bile netlik içinde hareket etmesini sağlama konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır'şeklinde konuştu.

KARAR ODAKLI PLANLAMAYA GEÇİŞ

2026 raporu, kuruluşların karar alma hızını ve kalitesini artırma hedefi doğrultusunda karar odaklı planlamaya ve daha yüksek otomasyon seviyelerine yöneldiğini ortaya koymaktadır.

OMP'nin Unison Planning platformu, senaryoları, verileri ve kararları birbirine bağlayarak bu dönüşümü desteklemekte ve kuruluşların farklı seçenekleri değerlendirmesine ve güvenle hareket etmesine imkân tanımaktadır. UnisonIQ ve Unison Decision-Centric Planning gibi devam eden yenilikler ise açıklanabilirliği, senaryo analizini ve otomatik karar alma süreçlerini daha da geliştirmektedir.

OMP Ürün Direktörü Tom Wouters, 'Planlama, plan üretmekten daha iyi kararlar alınmasını mümkün kılmaya doğru evrilmektedir. Odak noktamız, yapay zekâ, şeffaflık ve gerçek zamanlı içgörüler aracılığıyla kuruluşların karar alma hızını artırmalarına yardımcı olmaktır' dedi.

KARAR HIZI VE DAYANIKLILIK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Tedarik zinciri planlama çözümleri, karar kalitesini artırmada, kurum genelinde planların uyumunu sağlamada ve kesintilere daha hızlı yanıt verilmesini mümkün kılmada kritik rol oynamaktadır.

OMP, kuruluşların karmaşıklığı daha hızlı, daha bilinçli ve daha dayanıklı kararlara dönüştürmesine destek olmaktadır.

Gartner, Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri için Kritik Yetenekler: Proses Endüstrileri, Julia von Massow, Eva Dawkins, Jan Snoeckx, Buse Aras, Joe Graham, Pia Orup Lund, 18 Mart 2026

Gartner, Tedarik Zinciri Planlama Çözümleri için Magic Quadrant™: Proses Endüstrileri, Pia Orup Lund, Joe Graham, Buse Aras, Jan Snoeckx, Eva Dawkins, Julia von Massow, 18 Mart 2026

Gartner ve Magic Quadrant, Gartner, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

Sorumluluk Reddi

Gartner, yayınlarında yer alan herhangi bir şirketi, tedarikçiyi, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına yalnızca en yüksek puanlara veya diğer tanımlamalara sahip tedarikçileri seçmelerini tavsiye etmez. Gartner yayınları, Gartner'ın iş ve teknoloji içgörüleri organizasyonunun görüşlerinden oluşur ve gerçek beyanlar olarak değerlendirilmemelidir. Gartner, bu yayına ilişkin olarak, ticari elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk dahil olmak üzere açık veya zımni hiçbir garanti vermez.

