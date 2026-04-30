Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Maltepe Belediyesi, vatandaşların nefes alacakları yeşil alanlarda yoğun bir çalışma başlattı. Vatandaşların daha temiz ve düzenli alanlarda vakit geçirmesini hedefleyen ekipler, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin dört bir yanındaki parklarda geniş kapsamlı bir temizlik ve düzenleme seferberliği başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında uzayan çimler titizlikle biçilerek yabani ot temizliği yapılırken ağaçların ve bitkilerin formları düzenlenerek parklara estetik bir görünüm kazandırılmaya başlandı. Bununla birlikte parklarda yer alan banklar, çöp kovaları ve aydınlatma sistemleri gözden geçirildi.

Özellikle çocuk parklarındaki oyun gruplarının güvenliği ve hijyeni öncelikli olarak ele alındı. Ekipler, oyun alanlarındaki zeminlerin bakımını yaparken, oyun gruplarını da çocukların güvenle kullanabileceği hale getirdi.

Maltepe sakinlerinin aileleriyle birlikte doğayla iç içe, huzurlu vakit geçirebilmesi için sürdürülen bu bakım çalışmaları, yaz dönemi boyunca periyodik olarak devam edecek.