Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 9 ilçede bin 600 çiftçiye ilkbaharlık yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohum dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Büyükakın, hayata geçirdikleri projelerle üreticilere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık alanında yürüttüğü destek programları üreticilerin maliyet yükünü azaltırken, üretimi artırmaya yönelik önemli katkılar sunuyor.

Son 7 yılda tarım ve hayvancılık projelerine 1.5 milyar TL'ye yakın bir kaynak ayıran Kocaeli Büyükşehir, bu yıl kent genelinde yürüttüğü İlkbahar Dönemi Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi kapsamında, 9 ilçe ve 186 mahalledeki 1.600 çiftçiye destek sağlayacak. Çiftçilere 3.350 paket mısır ve 4.100 paket yonca tohumu dağıtılarak, toplam 85 ton yem bitkisi tohumunun toprakla buluşturulması sağlanacak. Yaklaşık 27 milyon TL'lik destekle birlikte 32.000 dekar tarım arazisi yeniden üretime kazandırılacak.

TOHUMLAR İÇİN DAĞITIM TÖRENİ

Çiftçilerin büyük bir heyecanla beklediği ilkbaharlık yem bitkisi tohumlarının dağıtımı için tören düzenlendi. Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, ziraat odalarının başkanları, muhtarlar, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Büyükakın konuşmasında her zaman sahada olduklarını vurguladı. 'Nerede iş varsa orada biz varız' diyen Başkan Büyükakın, 'Bizi arayan işimizin başında bulur. Tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmazmış. Çalışmak lazım ama gayret etmeden olmaz. Bakın buraya doğalgaz getirdik. İnşallah diğer mahallelerimizde de çok yakın zamanda gelecek. 7 yılda tarıma 1.5 milyar liralık destek verdik. Bugün de 1.600 çiftçiye yüzde 75 hibeli mısır ve yonca tohumu dağıtılacak. Bununla, 32.000 dekarlık alanda ekim yapılacak. Bu ne demek? 55 tane Sekapark, Darıca'nın 1.5 katı kadar bir alan demek. Yani yapılan iş öyle ufak tefek bir iş değil. Gerçekten sağlam bir iş' dedi.

İLK MISIR EKİMİNİ BÜYÜKAKIN YAPTI

Çavuşlu Mahalle Muhtarı İsmail Turan ile İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, çiftçilere desteklerinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Şener Söğüt de Büyükşehir'in sağladığı desteklerin önemine vurgu yaptı. Konuşmalarından ardından, çiftçiler ve kurum temsilcileri tarafından Başkan Büyükakın'a tarımsal ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi. Başkan Büyükakın, tören sonunda traktörün başına geçti, tarlada ilk mısır ekimini yaptı.