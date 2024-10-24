Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ata tohumu siyez buğdayı ve karakılçık buğdayından ürettiği ekmeklerin ardından şimdi de orijinal tariflerine uygun olarak ürettiği ‘Nohut mayalı Akdeniz ada ekmeği’ni sofralarla buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da sağlıklı ve güvenilir gıdayı vatandaşlarla uygun fiyata buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ürün yelpazesini de her geçen gün geliştiriyor. Günde yaklaşık 200 bin ekmeği Bursalılarla buluşturan BESAŞ, ata tohumu siyez buğdayı ve karakılçık buğdayından ürettiği ekmeklerden sonra aslına uygun olarak ürettiği ‘Nohut mayalı Akdeniz ada ekmeği’ni de ‘Ada vatandan ana vatana’ temasıyla satışa sunuyor. Giritya Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile işbirliği yapan BESAŞ, Giritli göçmenlerin önemli bir kültür parçası olan nohut mayalı ekmeği tariflere uygun olarak üretti. Yeni ürünün tanıtım toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Dış İlişkiler Daire Başkanı Pınar Işıkyıldız, Besaş Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz, Giritya Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zehra Nur Biricik, meclis üyeleri, belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Programa katılanlar özel lezzeti tatma imkanı da buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, BESAŞ’ın her geçen gün ürün kalitesini ve çeşitliliğini artırarak Bursalılara hizmet ettiğini söyledi. Nohut mayalı ekmeğin önemli bir kültürel zenginlik olduğunu belirten Gazioğlu, bu tür kültürel çeşitlilikleri tüm Bursa’ya tanıtmayı ve Bursalılar ile buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Besaş Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, nohut mayalı ekmeğin kendi çocukluğunun önemli bir lezzeti olduğunu dile getirdi. Giritli göçmenlerin büyüklerinden öğrendikleri tarifin aslına bağlı kalarak BESAŞ’ın gıda mühendisleriyle birlikte üretim yapıldığını anlatan Demirtaş, “Bu proje bizleri çok heyecanlandırdı. Değerlerimizi yaşatmak ve unutulmasını engellemek istiyoruz. Giritli göçmenlerin severek tükettiği nohut mayalı ekmeği tüm Bursalıların da seveceğine inanıyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Dernek Başkanı Zehra Nur Biricik, nohut mayalı ekmeği büyüklerin çok sık yaptığını hatırlatarak, Giritli göçmenlerin kültüründe önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Büyüklerin tarifini nesilden nesile aktarmayı arzuladıklarını belirten Biricik, “BESAŞ ile bu doğrultuda çalışma başlattık. Dernek olarak ekmeğin nasıl yapıldığını araştırdık, bu işi bilenlerle konuştuk. Onların verdiği tarifleri BESAŞ ile paylaştık. Gıda mühendislerinin çalışması sonucunda ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Bu lezzeti tüm Bursa ile paylaşmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

