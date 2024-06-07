Bursa'nın Nilüfer Belediyespor Kulübü Karate Takımı İspanya’nın A Coruna şehrinde düzenlenen WKF Karate-1 Dünya Gençlik Ligi’nden madalyalarla dönerek, tarihi bir başarıya imza attı.BURSA (İGFA) - Dünyanın en prestijli gençler karate organizasyonu WKF Karate-1 Dünya Gençlik Ligi, 16 – 19 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın A Coruna şehrinde 76 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Antrenörlüğünü İlhan Çakır’ın yaptığı Nilüfer Belediyespor Kulübü Karate Takımı prestijli turnuvada ülkemizi başarıyla temsil etti.

Türkiye’den 20’ye yakın kulübün 70 civarında sporcuyla katıldığı turnuvada Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün başarılı karatecileri Nisanur Çakır ve Naz Kayadere ülkemize madalya gururu yaşattı. Ümit-genç kızlarda kumite kategorisinde 54 kiloda yarışan Nisanur Çakır, turnuvada çıktığı 7 maçın 6’sını kazandı. Final maçında Portekizli rakibi Leonor Goncalves’e 7-5’lik skorla mağlup olan çakır turnuvayı 2’nci sırada tamamlayarak, gümüş madalyanın sahibi oldu. Nisanur Çakır, bu performansıyla ümit gençler kategorisinde turnuvada finale çıkan ve madalya kazanan tek Türk sporcu olmayı da başardı.

Bursa’ya madalyayla dönen bir diğer sporcumuz ise Yıldız kızlarda kumite kategorisinde 52 kiloda yarışan Naz Kayadere oldu. Yarı finalde Belçikalı rakibi Emilie Poskin’e 4-3’lük skorla mağlup olan Kayadere, bu sonuçla turnuvayı 3’üncü sırada tamamlayarak ülkemize bronz madalyayla döndü. Erkeklerde ümit-genç kumite kategorisinde yarışan Utkan Efe Başlı da Nilüfer Belediyespor Kulübü’nü ve ülkemizi turnuvada başarıyla temsil etti.

Dünyanın en prestijli gençler karate organizasyonunda tarihi bir başarıya imza attıklarını söyleyen Nilüfer Belediyespor Kulübü Karate Takımı antrenörü İlhan Çakır, sporcularını tebrik etti.