Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde planlama, altyapı, imar ve denetim çalışmalarını daha güçlü hale getirecek yeni bir harita çalışması başlattı. Proje kapsamında Sakarya genelinde yaklaşık 650 yer kontrol noktası oluşturuluyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları çekilecek ve şehrin güncel haritası çıkarılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir yönetiminde kullanılacak güncel ve hassas harita verilerini oluşturmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Sakarya'da güvenli şehirleşme, doğru planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılacak güncel veriler hazırlanıyor.

650 noktada ölçüm yapılıyor

Çalışmanın ilk aşamasında Sakarya genelinde yaklaşık 650 adet yer kontrol noktası oluşturuluyor. Bu noktalarda yapılan hassas ölçümlerle şehrin tamamını kapsayan güçlü bir ölçüm altyapısı kurulacak.

Hava fotoğrafları çekilecek

Ölçümlerin tamamlanmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında uçaklarla yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları çekilecek. Uçaktan çekilecek yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, sahada belirlenen 650 hassas ölçüm noktasıyla eşleştirilerek şehrin çok daha doğru ve güncel haritası oluşturulacak.

Şehrin güncel görüntüsü ortaya çıkacak

Çalışmayla Sakarya'nın yapı stoğu, arazi kullanımı, yolları, ulaşım ağı ve diğer coğrafi unsurları güncel hava görüntüleri üzerinden haritalandırılacak.

Hazırlanan güncel harita ve hava görüntüleri, Büyükşehir Belediyesi'nin planlama ve karar alma süreçlerinde kullanılacak.

İmar, dönüşüm ve denetimde kullanılacak

Yeni harita altyapısı, imar planları, kentsel dönüşüm, afet risk yönetimi, ulaşım planlaması ve altyapı çalışmalarında önemli bir veri kaynağı olacak.

Aynı zamanda parsel ve taşınmaz takibi, kaçak yapılaşmayla mücadele ve saha denetimleri güncel hava görüntüleri üzerinden daha hızlı gerçekleştirilecek.

Kamu kaynaklarında tasarruf sağlanacak

Farklı kurumlarda bulunan verilerin dijital altyapı üzerinden bir araya getirilmesiyle aynı bölgede tekrar tekrar saha ölçümü yapılmasının da önüne geçilecek. Böylece hem iş süreçleri hızlanacak hem de kamu kaynakları daha verimli kullanılacak.