Nilüfer’in geleceğini şekillendirecek 2025-2029 Strateji Planı’nda her kesimin görüşlerine yer veriliyor. Son yapılan atölye çalışmalarında kadınlar ile çocuklar, Nilüfer’in geleceği ile ilgili fikir ve önerilerini sundu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Planı'nı farklı kesimlerdeki insanların görüşlerini alarak hazırlıyor. ‘Birlikte Üret, Birlikte Yönet’ sloganıyla düzenlenen çalıştaylar ve mahalle buluşmalarıyla başlayan çalışmalar, son olarak kadın ile çocukların kendi pencerelerinden nasıl bir Nilüfer görmek istediklerini dile getirmeleri için düzenlenen atölye çalışmaları ile devam etti.

Kadınların toplumda daha eşit olmaları ve yaşam kalitelerini yükseltmeleri amacıyla düzenlenen ‘Kadınlarla Gelecek Atölyesi’, Nilüfer Kent Konseyi’nde yapıldı. Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün düzenlediği atölye çalışmasına Nilüfer Kadın Meclisi, Nilüfer’de bulunan kadın dernekleri ile kadınların hak ve hukuki süreçleriyle ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının üye ve temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, Nilüfer Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı’nı oluşturmak için bir arada olduklarını belirterek, bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Birçok mahallede vatandaşlarla buluştuklarını aktaran Altun, mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini aldıklarını kaydetti. Seçim sürecinden beri kadınlar, gençler, dezavantajlı gruplar ve tarım alanlarının öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdiklerini hatırlatan Altun, “Burada yapacağımız çalışma ile stratejik planda önümüzdeki 5 yılda kadınlara ve çocuklara önceliklerini soracağız. Neleri korumamız, neleri daha fazla geliştirmemiz gerektiğini konuşacağız. Düşünce ve önerilerini alıp, kentimizi ortak akılla yönetmek niyetindeyiz. Burada vereceğiniz her katkı çok kıymetli” dedi.

Konuşmanın ardından atölye çalışmasına geçildi. Katılımcılara dağıtılan kağıtlara görüş ve önerilerini yazmaları istendi. Daha sonra kadınlar, ortaya çıkan fikir ve öneriler üzerinden Nilüfer’in gelecek planını tartıştı.

ÇOCUKLAR İSTEK VE ÖNERİLERİNİ SUNDU

Çocuklarla Gelecek Atölyesi ise Çocuk Engel Tanımaz Parkı’nda yapıldı. Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma hakkında bilgi verdikten sonra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, çocukların burada belirtecekleri fikirlerin öneminden bahsetti. Daha sonra Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi ile farklı mahallelerden katılan çocuklar, daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve çocuk dostu bir çevre oluşturmak için düşünce ve önerilerini dile getirdi.