Bursa'da Nilüfer Belediyesi, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen görkemli bir çocuk şenliğiyle kutladı. Gün boyu süren etkinliklerde yüzlerce çocuk, bayramın tadını doyasıya çıkardı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer'de Atatürk Anıtı'na sunulan çelenk töreninin ardından bayram coşkusu, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na taşındı. Programda meydan, çocukların neşesi ve heyecanıyla doldu.

Şenlik alanında çocuklarla ve ailelerle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan'ın Atatürk'ün çocuklara duyduğu eşsiz güvenin simgesi olduğunu vurguladı. Nilüfer'de bayram kutlamalarının bir gelenek olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere, yani geleceğimize duyduğu eşsiz güvenin bir simgesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Ve Nilüfer'de 23 Nisan'ı yaşamak, her zaman bir başka güzeldir. Biz yıllardır bu meydanda buluşuyor, bayram coşkusunu omuz omuza bir şenliğe dönüştürüyoruz. Geçmiş yıllarda bu meydanı nasıl cıvıl cıvıl yaptıysak, bugün de aynı heyecanı paylaşıyoruz. Sizin gülümsemeniz, bizim geleceğe dair en büyük umudumuzdur' dedi.

'Bugün doyasıya eğlenin, koşun, oynayın ve şarkılar söyleyin' diyen Başkan Şadi Özdemir, 'Çünkü bu bayram sizin, bu kent sizin, aydınlık yarınlar sizin' sözleriyle çocuklara seslendi. Başkan Şadi Özdemir ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını belirtti.

Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yasemin Arslan da demokrasinin temellerinin atıldığı ve bugünü tüm Dünya çocuklarına armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andıklarını söyledi. Türkiye'nin en çocuk dostu kenti Nilüfer'de olduklarını hatırlatan Arslan, 'Nilüfer'de bizlerin görüş ve önerilerine saygı duyarak süreçlere dahil olmamızın yolunu açan Başkanımız Şadi Özdemir'e, Nilüfer'in katılımcı çocukları olarak çok teşekkür ediyoruz. Ve siz sevgili arkadaşlarımı Çocuk Meclisimizin çalışmalarına katılmaya davet ediyorum' diye konuştu.

SAHNEDE EĞLENCE VE SANAT

Program akışında sahne etkinlikleri hız kesmeden devam etti. Tahta bacak gösterisi ve jonglör performansları çocuklardan büyük alkış alırken, Nilüfer Halk Dansları Çocuk Grubu'nun gösterisi meydandakilere görsel bir şölen sundu. Nilüfer Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubu'nun dinletisi ve ardından gerçekleştirilen Fit Dans etkinliğiyle çocuklar hareket dolu anlar yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı sahne gösterilerinin yanı sıra çocukların yaratıcılıklarını sergilediği pek çok atölyeye de ev sahipliği yaptı. Boyama, baskı ve seramik atölyelerinde çocuklar kendi eserlerini üretirken, okçuluk ve oyun olimpiyatları parkurlarında enerjilerini attılar. Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphanesi de meydandaki yerini alarak çocukları en sevilen kitaplarla buluşturdu.

Günün ilerleyen saatlerinde Nilüfer Çocuk Korosu'nun konseriyle coşkulu anlar yaşayan katılımcılar, finalde sahne alan 'Daha Neler Band' grubunun konseriyle bayram kutlamalarını zirveye taşıdı.