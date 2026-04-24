Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Millî Mücadele'yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yâd ediyorum" ifadesini kullandı.

Öğrencilerin, ışıl ışıl parlayan gözleri, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleri, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle her birinin kendilerinin umudu olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak. Bilimde, sanatta, sporda, siyasette, sivil toplumda, yani hayatın her alanında birer yıldız gibi parlayacaksınız. Yeter ki hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Yeter ki kendinize güvenin. Başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir. Bundan hiçbir şüphe duymadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün ne yapıyorsak, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor, bunun samimi mücadelesini veriyoruz. Sizleri seviyor, her birinize inanıyor, güveniyorum. Hepinizi tek tek gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize, öğretmenlerinize ve üzerinizde emeği olan herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı ömürler diliyorum."

Programın sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çocuklara bisiklet armağan edildi.