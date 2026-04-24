Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan programı sonrası yaptığı açıklamalarda kentin 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığında öne çıktığını belirtti, Erkilet hattını da kapsayan yeni tramvay projesini duyurdu. Kayseri'nin TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiği müjdesini de paylaşan Büyükkılıç, 'Şehrimizi her alanda daha ileri taşıyacağız' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen programda çocuklarla bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tören sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde gazetecilere konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin spor alanındaki uluslararası konumuna dikkat çekerek, Avrupa'nın en iyi spor şehirlerinden biri olan kentin 2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda önemli bir aşama kaydettiğini ifade etti. ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli'nin değerlendirmelerine atıfta bulunan Büyükkılıç, 'Kayseri'nin spor alanındaki yükselişine dikkat çeken Büyükkılıç, 'Geçen hafta Avrupa'nın en iyi spor şehirlerinden biri olan Kayseri'mizi 2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda daha yukarı taşımak için çalışmalar yaptık. ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli 'yüzde 99,5 Kayseri' dedi. Bu hafta yapılacak çalışmaların ardından 9 ülke ve şehir arasında en önde olduğumuz paylaşıldı' ifadelerini kullandı.

Erkilet'e Uzanan Tramvay Hattı Yolda

Ulaşım projelerine ilişkin de bilgi veren Büyükkılıç, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ankara temaslarına ilişkin doğrudan bilgi veren Büyükkılıç, yeni ulaşım projesini kendi sözleriyle şöyle açıkladı: ' Kumsmall bölgesinde sonuçlanmış olan tramvay hattımızı Erkilet Bulvarı'na uzatıyoruz. Bülbülpınarı tarafından Abdullah Gül Üniversitesi önünden alta girerek Cumhuriyet Meydanı'nın altından geçecek ve Millet Bahçemizde sonuçlanacak şekilde projelendirdik. Bu projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve ekibiyle karara bağladık.'

Projenin devam sürecine ilişkin de konuşan Büyükkılıç, 'İlgili birimlere onaylatıp Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceğiz. Kayseri'mize önemli bir ulaşım yatırımını kazandıracağız. 2028 gibi planlanan hızlı trenimizle birlikte tramvay projemizi de hayata geçirerek en güzel imzayı atacağız. Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederiz' dedi.

TÜRKSOY Kültür Başkenti Müjdesi

Ankara dönüşünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü aktaran Büyükkılıç, Kayseri'nin TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiği müjdesini aldıklarını açıkladı. Bu ünvanın kentin kültürel potansiyelini uluslararası alana taşıyacağını belirten Büyükkılıç, sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Büyükkılıç, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarının önemine dikkat çekti.

'Kayseri Her Alanda Marka Şehir Olacak'

Kayseri'nin köklü geçmişine vurgu yapan Büyükkılıç, 6 bin yıllık medeniyet birikimine sahip şehrin bu unvanı hak ettiğini ifade etti. Türk dünyası ile kültürel bağların güçleneceğini belirten Büyükkılıç, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle sürecin daha da güçleneceğini dile getirdi.

Kayseri'yi spor, kültür ve turizmin yanı sıra gastronomi alanında da marka şehir haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Büyükkılıç, kitap fuarlarının da bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu belirtti. Çocukları ve gençleri kitap fuarlarına davet eden Büyükkılıç, 'Okuyan ve okutan bir şehir olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, tüm projelerin ortak akıl ve iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurgulayarak, 'Tek taşla duvar olmaz anlayışıyla hareket ediyor, Kayseri'mizi geleceğe hazırlıyoruz' ifadelerini kullandı.