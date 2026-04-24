Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu çocuklara devretti.

KAYSERİ (İGFA) - Renkli ve neşeli görüntülere sahne olan programda, çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlere yansıdı. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Her evladımızın mutlu olduğu bir şehir için çalışıyoruz' dedi.

Mehmet Tarman Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eymen Karakaş, Hacı Ömer Ayten Tepecik İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Mina Karakaş ile anasınıfı öğrencisi Göktuğ Şimşek'i misafir eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, makam koltuğunu Eymen Karakaş'a teslim etti. Başkanlık makamına oturan öğrenci Eymen Karakaş, Park ve Bahçeler Müdürlüğünü arayarak ilçeye yeni bir park yapılması talimatını verdi. Eymen Karakaş, mevcut 722 parkın sayısının 723'e çıkarılmasını isteyerek çevreye ve oyun alanlarına verdiği önemi ortaya koydu. Programın bir diğer minik konuğu olan anasınıfı öğrencisi Göktuğ Şimşek ise okuduğu İstiklal Marşı ile gururlandırdı.

23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen çok özel ve anlamlı bir bayram olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayram, geleceğimizin teminatı yavrularımıza verdiğimiz değerin en güzel göstergesidir. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk bizlere umut veriyor. Onların daha güzel yarınlara hazırlanması için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Çocuklar bizim geleceğimizdir. Yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda amacımız; yavrularımızın hedeflerine ulaşması ve daha donanımlı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamak içindir. Bu çerçevede eğitime ve öğretime her zaman destek veriyor ve geleceğimize yatırım yapıyoruz. İnovasyon Merkezi'nden Çocuk Kulübü'ne, Kocasinan Akademi'den Kocasinan Spor Kulübü'ne kadar her alanda hizmetlerimizle her daim yanındayız. Çocuklarımızın spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar gerçekleştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Bütün gayretimiz, Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak. Bu vesileyle 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.' şeklinde konuştu.

Ziyaret, Başkan Çolakbayrakdar'ın çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.