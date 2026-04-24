Gazeteci -Yazar Yüksel Ercan, bu yıl birincisi düzenlenecek olan Bozüyük Kitap fuarına katılarak kitaplarını imzalayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Yazdığı 3 kitabı beğeni ile karşılanan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan'ın dördüncü kitabı olan 'Vicdan Tutanakları' isimli romanı geçtiğimiz haftalarda baskıdan çıkmıştı.

ANAYURT yayınlarından çıkan ve 'Her dosyanın iki kaydı vardır, Biri mahkemeye, biri vicdana aittir' söylemi ile hazırlanan 'Vicdan Tutanakları' isimli romanın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Daha önce; 'Köşedeki Hayat', 'Eskimeyen Yazılar', 'Kalemin Yolculuğu' adlı deneme kitaplarını okuyucu ile buluşturan Yüksel Ercan, yaklaşık dokuz aylık bir zaman dillimi içerisinde yazımını tamamladığı 'Vicdan Tutanakları' isimli romanı ilk kez 1. Bozüyük Kitap fuarında okuyucuları ile buluşturacak.

4-15 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA

Yüksel Ercan'ın misafir olacağı 1.Bozüyük Kitap fuarı 04-15 Mayıs 2026 tarihleri arsında 'Edebali'nin izinde, Bilginin ışığında' sloganı ile Bozüyük Cumhuriyet Meydanında gerçekleşecek.

4-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 1.Bozüyük Kitap fuarına Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan ile birlikte 'Ahmet Selçuk İlkan-Müfit Can Saçıntı-Aslı Alper-Ebru Kapaklıkaya-Mehmet Gönen-Uğur Arslan-Çağlayan Yılmaz-Nurullah Genç-Mesut Hayat-Gökçen Çatlı-Cihat Yaycı-Caner Sarıoğlu-Aslı Arslan-Tanju Çolak ve Sinan Yağmur ' gibi tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerde katılım sağlayacak.