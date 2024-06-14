Kurban Bayramı tatilinde birçok birimi ile görevde olacak olan Nevşehir Belediyesi, bayram öncesinde mahallelerde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - ‘Temiz Şehir Nevşehir’ hedefiyle çalışmalarına yön veren Nevşehir Belediyesi, bayram öncesinde mahallelerde yoğun bir çalışma yürütüyor. Dün Bekdik ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde bu kapsamda yoğun bir çalışma yürüten belediye ekipleri bugün 2000 Evler Mahallesi’ndeydi.

Sabah erken saatlerde 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde toplanan belediye ekipleri, gün boyu bu bölgede temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler’in de katıldığı çalışmalarda park, cadde ve sokaklarda detaylı bir temizlik çalışması yapan ekipleri, ayrıca menfez ve mazgalları temizleyerek ağaçları budadı.