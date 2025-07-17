Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, 16-26 Temmuz’da her gün saat 14.00’te çocuklara ücretsiz animasyon filmleri sunuyor. Eğlenceli ve eğitici etkinlikler minikleri bekliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, İl Halk Kütüphanesi’nin “Etkin Kütüphane” projesi kapsamında düzenlenen “Çocuk Sinemaları” etkinliği başladı.

26 Temmuz'a kadar Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde her gün saat 14.00’te ücretsiz animasyon filmleriyle çocuklar yaz tatilini eğlenceli geçirecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, çocukların karne hediyesi olarak sundukları bu etkinlikte hem eğlendiklerini, hem de eğitici filmler ve kütüphane aktiviteleriyle gelişimlerine katkı sağladıklarını söyledi.

Film gösterimlerinin yanı sıra kütüphanede düzenlenen eğitici aktivitelerle çocuklara hem eğlence, hem öğrenme fırsatı sunulan etkinliklerin devam edeceği, farklı yaş gruplarına yönelik yeni faaliyetler planlandığı öğrenildi.