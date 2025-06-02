İzmir Çiğli Belediyesi, edebiyat ve müziğin iç içe geçtiği özel bir geceye ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Türk şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet, ölüm yıl dönümünde “Müzikli Şiir Dinletisi” ile anıldı. Etkinlikte sahne alan sanatçılar Haluk Çetin, Orhan Aydın ve Adasu Akın, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Haluk Çetin ve Adasu Akın’ın ezgileriyle, Orhan Aydın’ın Nazım dizelerine kattığı yorumla gece unutulmaz anlara sahne oldu. Usta sanatçılar, Nazım Hikmet’in dizelerine hayat verirken, izleyiciler hem geçmişe yolculuk yaptı hem de yüreklerine dokunan anlar yaşadı.

NAZIM’IN ŞİİRİ, BAŞKAN YILDIZ’IN SESİNDE HAYAT BULDU

Yoğun katılımın gecenin en anlamlı anlarından biri ise Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın sahneye çıkarak Nazım’ın “En Güzel Deniz Hiç Gidilmemiş Olanıdır” şiirini okuduğu anlardı. Başkan Yıldız’ın sesiyle yankılanan dizeler dinleyenleri oldukça etkiledi.

BAŞKAN YILDIZ’DAN NAZIM’A SAYGI DURUŞU

Nazım Hikmet’in şiirlerinin bir kez daha halkla buluştuğu bu özel gecede, sadece büyük bir şair değil, aynı zamanda mücadeleyle yoğrulmuş bir yaşam da sahneye taşındı. Etkinlikte konuşan Başkan Yıldız, “Hasan Hüseyin Korkmazgil ‘Haziranda ölmek zor’ demişti. Nazım Hikmet için söyledi belki ama biz bu topraklarda haziran ayında Ahmed Arif, Orhan Kemal, Cahit Zarifoğlu, Cahit Külebi ve Ahmet Muhip Dıranas da kaybettik. Tüm haksızlıklara rağmen Nazım, ‘İnsanların içindeyim, seviyorum insanları’ diyebilecek kadar yüce gönüllü bir usta. Onu anmaktan büyük onur duyuyorum” sözleriyle duygularını paylaştı.