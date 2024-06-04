Cemevlerinin ibadethane statüsünde sayılması ile ilgili madde üzerine konuşan CHP Grup Başkan Vekili Nazım Gençtürk, “Biz burada 1000 yıllık bir sorunu çözmeyeceğiz belki ama İzmit için bir sorunu çözeceğiz” dediKOCAELİ (İGFA) - CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Nazım Gençtürk İzmit Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısında Cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesine ilişkin konu hakkında, “Hassasiyetleri anlıyorum ama bu karar siyasi bir karar değil. Deniyor ki ‘Cemevlerinin olduğu yapı ibadethane olarak tanımlanırsa ibadethanelere yapılacak sosyal destekler, yardımlar Cemevlerine de kolayca verilebilir’. Biz burada 1000 yıllık bir sorunu çözmeyeceğiz belki ama İzmit için bir sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

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