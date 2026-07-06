Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya'nın Şaphane ilçesi ile Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangınların kontrol altına alındığını, Kepsut'taki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Kütahya'nın Şaphane ilçesi ile Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde dün orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken, soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, üç yangının da orman dışı alanlarda ihmal sonucu başladığına dikkat çekilerek vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Bir anlık dikkatsizliğin ormanları, doğal yaşamı ve geleceği tehdit ettiğinin vurgulandığı açıklamada, 'Ateş yakmayalım, sigara izmariti atmayalım, anız yakmayalım.' çağrısı yapıldı.

???? KONTROL ALTINDA



???? #Kütahya / #Şaphane

???? #Balıkesir / #Altıeylül



Dün orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangınlar kontrol altına alındı.



???? #Balıkesir / #Kepsut yangını ise büyük ölçüde kontrol altında.



Her üç yangın da orman dışı alanda, ihmal sonucu başladı.: pic.twitter.com/3h374gYmnK — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 6, 2026

Orman Genel Müdürlüğü, 'Yeşil Vatan için ihmal yok, mazeret yok' mesajıyla vatandaşları yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.