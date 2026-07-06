Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde spor altyapısını güçlendirecek modern stadyum projesi için ihale süreci tamamlandı, yapım çalışmalarına kısa süre içinde başlanacak.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'in Kemalpaşa İlçesi AK Parti İlçe Başkanı Yener Balkaya, Artvin Kemalpaşa'da sporun ve gençlerin geleceğine değer katacak olan yeni stadyumun ihale sürecinin tamamlandığını söyledi.

Balkaya, yaptığı açıklamasında, ilçede spor altyapısını güçlendirmesi ve gençlere daha modern spor alanları sunması hedeflenen modern stat projenin yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağının müjdesini verdi.

ARTVİN MİLLETVEKİLİ VE ESKİ BAKAN ÇELİK'E TEŞEKKÜR

İlçede spor gelişmesine ve gençlerin sporla buluşmasına büyük katkı vereceğine inandığını belirten Balkaya, 'Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde ve bürokratik süreçlerin hızla aşılmasında büyük gayretleri olan Bakanımız Sayın Faruk Çelik'e, AK Parti İl Başkanımız Sayın Ali Semih Özdemir'e ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca gençlerimizin daha modern, güvenli ve sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi adına taşın altına elini koyan, emeği geçen ve katkıda bulunan herkese yürekten teşekkür ederiz. Stadımız Kemalpaşa'mıza ve tüm spor severlere hayırlı, uğurlu olsun.' diye konuştu.

Yeni stadyumun tamamlanmasıyla birlikte Kemalpaşa'da spor faaliyetlerinin daha elverişli koşullarda yürütülmesi, gençlerin güvenli ve modern tesislerde spor yapabilmesi amaçlanıyor.

İlçenin spor altyapısına önemli katkı sağlaması beklenen yatırımın, bölgedeki sportif faaliyetlere de ivme kazandıracağı ifade ediliyor.

Yetkililer, projenin Kemalpaşa'ya ve tüm spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederken, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi hedefleniyor.