Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir vatandaş, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
BURSA (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfaki Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasına AFAD Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleriyle koordineli şekilde müdahale etti.
AFAD Bursa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kazada araç içerisinde sıkışan bir vatandaş arama kurtarma teknisyenlerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada toplam 6 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kestel ilçesi Barakfaki Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasına, AFAD Bursa Arama Kurtarma Teknisyenlerimiz; itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleriyle koordineli olarak hızla müdahale etmiştir. @AFADBaskanlik @BursaValiligi @altunsalih @m3uldaN pic.twitter.com/OoLSoYLddT— AFAD Bursa (@bursa_afad) July 6, 2026