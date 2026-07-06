Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek uluslararası zirve öncesinde akreditasyon süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Konsey, tüm gazetecilerin eşit şartlarda görev yapabilmesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek ve çok sayıda devlet ile hükümet başkanını ağırlayacak uluslararası zirve öncesinde yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, zirvenin Türkiye'nin diplomasi trafiği ve uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, akreditasyon süreçlerinde Türk basın mensupları arasında kurumları veya kişisel görüşleri temel alınarak farklı uygulamalar yapılmasının mesleki eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

KGK, organizasyonu takip etmek üzere başvuruda bulunan tüm gazetecilerin, yabancı basın mensuplarıyla eşit koşullarda görev yapabilmelerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Konsey açıklamasında, böylesine kapsamlı uluslararası organizasyonlar öncesinde kamu güvenliğine yönelik tedbirlerin önemine dikkat çekerken, güvenlik uygulamaları sırasında gazetecilerin hedef alındığı izlenimi oluşturabilecek adımlardan kaçınılmasının hukuk devleti ve basın özgürlüğü açısından gerekli olduğunu kaydetti. Küresel Gazeteciler Konseyi, ilgili kurumlara akreditasyon sürecindeki sorunların kapsayıcı bir anlayışla giderilmesi ve gazetecilerin görevlerini güven içinde yerine getirebilmelerini sağlayacak yapıcı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulundu.