Gazeteci Yazar Mesut Demir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kentsel dönüşüm ile ilgili projelerinde kentte yıllardır çözülemeyen trafik sorununu kökten çözecek çalışmalarını kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Şubat ayı değerlendirme toplantısını, belediye binasının zemin katında yapılan yeni basın toplantı salonunda gerçekleştirdi.

Salonun girişi kokteyl alanı olarak düşünülmüş ve içerisindeki dekor gayet başarılı olmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Başkan Bozbey’in basın toplantısındaki gündemi kentsel dönüşüm oldu.

Bursa’nın birçok mahallesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları, sadece binaların dönüşümü değil, kent trafiğini rahatlatacak çalışmalar olarak da göze çarptı.

Demiryolu Altı Kentsel Dönüşüm Projesi, Gaziakdemir Kentsel Dönüşüm Projesi, Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi, Dikkaldırım ve İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm projeleri, Altıparmak–Merinos arası Kentsel Tasarım Projesi, 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Projesi, Hamitler ve Yiğitler Kentsel Dönüşüm projeleri, Güney Bulvarı ile Karapınar–Değirmenönü Kentsel Dönüşüm Projesi, Arabayatağı ve Orhangazi Terminal Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında bilgi veren ve projeleri anlatan Başkan Bozbey, depremsellik ve fay hatlarındaki durumun da dikkate alınarak hazırlandığını vurguladı.

Dikkate alınacak en önemli konulardan biri ise, İzmir Yolu’na alternatif hazırlanan Güney ve Kuzey Bulvarı…

Güney Bulvarı ve Kuzey Bulvarı yolları, İzmir Yolu’ndaki trafik yoğunluğunu ciddi bir şekilde düşürecek.

60 metrelik bulvarların bir ucu Nilüfer, diğer ucu da Gürsu’ya kadar uzanacak.

Yıllardır çözülemeyen trafik sorunu, bu çalışmalarla Bursa’da tarihe karışacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu çalışmalarla ilgili bir süre vermedi ancak, akademik odalar ve kent dinamiklerinin katkılarıyla hazırlanan bu projeleri yerel seçimlere kadar hayata geçirmesi halinde tarihe adını Bursa tarihine altın harflerle yazdıracak.

Basın toplantısında dikkat çeken bir diğer konu ise, Alinur Aktaş döneminde yerel seçimlere 1 ay kala imzalanan Arabayatağı Kentsel Dönüşüm projesi…

2+1 dairenin maliyeti olarak 5,5 milyon lira olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bu daireyi Arabayatağı bölgesinde 5,5 milyona alır mısınız? Çağırdık ilgili firmayı, sözleşmeyi iptal ettirdik. Şimdi, kat karşılığı anlaşma yaptık. Belediyemiz kazançlı çıktı bu projeden…”

Evet, hangi akla hizmet böyle bir anlaşma yapıldı? diye sormadan edemiyoruz.

BOZBEY İLE BURSA TURİZMDE ŞAHA KALKIYOR

Başkan Bozbey’in bir diğer toplantısı ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kültürel Sürdürülebilirlik Çalıştayıydı.

Geçtiğimiz günlerde turizm konusunda yaptığı çalışmaları takdir ederek takip ettiğimizi yazmıştım.

Başkan Bozbey, birkaç yıl içerisinde Bursa’da geceleme sayısını önce 2’ye sonra 3’e çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Hatta…

Çarşı esnafının kendisine, “Biz gece 10’a kadar dükkanlarımızı açmaya hazırız” mesajını ilettiğini belirten Başkan Bozbey, turizm konusunda her kesimin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Lakin…

Çarşı esnafından bir talebimiz de bizden olacak.

İstanbul Eminönü Kapalı Çarşı, pazar günleri de açık. Bursa’da pazar günü maalesef çarşı esnafımız tatil yapıyor.

Turistler hafta sonu gezmeye geliyor, Bursalılar Pazar günü alışverişe çıkmak istiyor. Bursa Kapalı Çarşımız maalesef kapı duvar.

Bu konuda da düzenleme yapılıp pazar günleri de Kapalı Çarşı açık olursa, turizm açısından kente önemli bir katkı sağlar.

Başkan Bozbey, turizm konusunda günübirlik kente gelen misafirlerin Bursa’ya katkısının olmadığının altını çizdi…

“Günübirlik gelenlerin Bursa’ya çok katkı sunmadığını biliyoruz. İstanbul’dan gelen turlarda, Ulucami 15 dakika ziyaret ediliyor. Ardından Yeşil Türbe ziyareti ve bir saat mola veriliyor. Daha sonra başka bir kente geçiliyor. Bursa’ya faydası oldu mu? Olmadı. Bugün biz Karagöz ve Hacivat’ı bile tanıtamadık. Değerlerimizi bir hikâyeyle bütünleştirmez, hikâyeyi mekânla birleştiremezsek hikâyenin altı boş olur. Bursa olarak bunları çözmeliyiz…”

Turizm konusunda da yapacak çok iş var. Yıllardır atılmayan adımları Başkan Bozbey’in attığını görünce kent adına çok seviniyoruz ve gülümsüyoruz.

Gerek kentsel dönüşüm, gerekse turizm açısından yoğun bir gündemi olan Başkan Bozbey, beklentileri boşa çıkarmıyor.

Tüm bu çalışmalar, Bursamızı kalkındıracak adımlar olmasını temenni ediyorum.

Sağlıklı ve esen kalın…