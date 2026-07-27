Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için hayata geçirdiği Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, her bireyin gelişim düzeyi ve ihtiyaçlarını esas alan eğitim ve terapi programlarıyla çocukların gelişim yolculuğuna umut oluyor. Bu hizmetlerden yararlanan çocuklardan biri olan Asaf Azer, merkezde aldığı destekle hayata daha güçlü adımlar atıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Dandy-Walker sendromu ve hidrosefali tanısı bulunan 5 yaşındaki Asaf Azer, yaklaşık 7 aydır Gonca'da aldığı eğitim ve fizik tedavi desteğiyle önemli gelişimler kaydeden çocuklardan biri oldu. Asaf'ın yaklaşık iki yaşından itibaren rehabilitasyon ve fizik tedavi desteği almaya başladığını ifade eden anne Melek Azer, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile arkadaşlarının tavsiyesi üzerine tanıştıklarını söyledi. Anne Azer, özellikle fizik tedavi ve görsel gelişim alanındaki ilerlemelerin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, 'Buradaki hocalarımızdan Allah razı olsun. Fizik tedavi Asaf'a çok iyi geldi. Görme anlamında da sorunlarımız vardı. Hocamızın desteğiyle bu konuda da önemli yol kat ettik' dedi.

ASAF'IN TEDAVİSİ EVDE DE DEVAM EDİYOR

Asaf'ın Gonca'ya severek geldiğini dile getiren anne Azer, merkezde verilen eğitimlerin evde de sürdürüldüğünü belirterek, 'Buraya hep istekle geliyoruz. Hocamızın yönlendirmesiyle evde de birlikte çalışıyoruz. Mesela seksek çiziyoruz, burada yapılan çalışmaları evde de devam ettiriyoruz. Burayla senkronize ilerlemek Asaf'ın gelişimini çok destekledi' dedi. Merkezde diğer ailelerle de güçlü bir dayanışma ortamı oluştuğunu söyleyen Azer, deneyim paylaşımının kendilerine moral verdiğini belirtti.

'HAYALİM KENDİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMESİ'

En büyük isteğinin oğlunun gelecekte bağımsız bir birey olabilmesi olduğunu söyleyen Azer, 'Çocuğumun ben olmasam da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini istiyorum. Burada kat ettiği gelişmeler bana bunu başarabileceğine dair umut veriyor. Birçok konuda da ilerleme kaydetti' dedi. Bu eğitim süreciyle gelişen Asaf'ın durumu Azer ailesi gibi Gonca'daki birçok ailenin hayallerine ışık tutuyor.

TERAPİ PROGRAMIYLA BAĞIMSIZLIĞI GÜÇLENİYOR

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda Asaf'ın denge, koordinasyon, vücut farkındalığı, postür kontrolü ve görsel-motor becerilerini geliştirmeye yönelik bireysel bir terapi programı hazırlandı. Yaklaşık yedi aylık düzenli terapi sürecinin ardından Asaf'ın denge ve hareket kontrolünde belirgin gelişmeler kaydedildi. Günlük yaşam becerilerini daha bağımsız kullanmaya başlayan Asaf'ın terapi süreci, fonksiyonel hareketlerini ve bağımsızlığını daha da artırmak amacıyla devam ediyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Gonca'nın ailelere hem manevi hem de ekonomik açıdan önemli destek sağladığını ifade eden Melek Azer, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: 'Bir çocuğun hastane, rehabilitasyon ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak maddi olarak aileleri çok zorluyor. Böyle bir hizmetin ücretsiz sunulması bizim için gerçekten çok kıymetli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a bu hizmeti şehrimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Şehre çok büyük katkıları olduğu gibi bizim hayatımıza çok büyük katkısı oldu.'