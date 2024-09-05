Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin beş farklı mahallede bulunan kreşlerinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı.ANTALYA (İGFA) - Kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs merkezleri, lise öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayan gençlik merkezi, meslek, sanat ve hobi kurslarıyla Muratpaşa’nın en büyük eğitim kurumu olan Muratpaşa Belediyesi kreşlerinde ilk ders zili çaldı. Çağlayan, Ermenek, Dutlubahçe, Konuksever ve Soğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerde, ilk ders için hazırlıklar günler önceden başladı.

Çocuğunu 2 yıldır belediyenin Çağlayan Mahallesi’ndeki kreşine gönderdiğini söyleyen Şahika Şahin, öğretmenlerin ilgili yaklaştığını ve bu sayede alışma sürecinde problem yaşamadıklarını söyledi. Şahin, ayrıca kreşin hem ekonomik hem verimli olduğunu dile getirdi. 4 yaşındaki kızının belediye kreşinde ikinci yılı olduğunu söyleyen Mustafa Tutal ise çevresinden aldığı olumlu tavsiyeler üzerine belediye kreşini tercih ettiğini söyledi. Özel kreşlere kıyasla daha ekonomik eğitim aldıklarını dile getiren Tutal, çocuğunun yapılan aktivitelerle eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

Muratpaşa’da 580 öğrenci kapasitesiyle açılan kreşlerde çocuklar güne kahvaltıyla başlıyor. Kreşlerde çeşitli oyun, etkinlik, boyama çalışmalarıyla çocukların hem el becerilerini hem de sosyal becerilerini geliştirme imkanı sağlanıyor.