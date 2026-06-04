Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından MUPA'nın gençlerin mesleki becerilerini geliştirmek ve eğitimden istihdama geçiş süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği beceri programında ilk eğitim dönemi tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Planlama Ajansı (MUPA) ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, MUSKİ'nin destekleriyle hayata geçirilen beceri programının ilk uygulama döneminde, Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Bölümü öğrencileri 16 hafta boyunca teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı. Eğitimler kapsamında öğrenciler alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelirken, MUSKİ tesislerinde gerçekleştirilen teknik gezilerle mesleklerinin sahadaki uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

İlk eğitim dönemi sonrası eğitime katılan öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, MUPA Başkanı Tansu Özcan, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk katılarak öğrencilere sertifikalarını verdi.

EĞİTİM VE STAJI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARIN MUSKİ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

MUPA Beceri Programı kapsamında ilk eğitim dönemini tamamlayan öğrenciler, önümüzdeki eğitim yılında staj süreçlerine katılacak. Programın sonraki aşamalarında öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi ve başarılı öğrencilerin MUSKİ bünyesinde istihdam edilmesi hedefleniyor. Gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve istihdama erişimlerini güçlendirmeyi amaçlayan MUPA Beceri Programı'nın ilerleyen dönemlerde farklı okul ve alanları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) tarafından 1537 gençle gerçekleştirilen 'Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek' araştırması, gençlerin önemli bir bölümünün geleceğe ilişkin kaygı taşıdığını ortaya koydu. MUPA Beceri Programı da araştırmada ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, gençlerin mesleki becerilerini güçlendirmek ve istihdam olanaklarına erişimlerini artırmak amacıyla geliştirildi.

Programın uygulanmasında önemli rol üstlenen Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süreyya Meşeli ise okul olarak öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyen her çalışmanın yanında olduklarını belirterek, MUPA, MUSKİ ve Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programın öğrenciler açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk de programın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek gençlere yönelik bu tür çalışmaların önemine vurgu yaptı.

MUPA BAŞKANI TANSU ÖZCAN; 'BECERİ PROGRAMIMIZIN İLK ÖĞRENCİLERİ KENDİLERİNDEN SONRAKİ GENÇLERE İLHAM OLACAKLAR'

Düzenlenen sertifika töreninde konuşan MUPA Başkanı Tansu Özcan, gençlerin geleceğine ilişkin kaygıların uzun yıllardır konuşulduğunu ancak çözüm üretmeye yönelik somut adımların yeterince tartışılmadığını söyledi.

Özcan, 'Hepimiz geleceğe umutla bakmaktan bahsediyoruz. Ancak bugün gençler için ne yapılıyor sorusunu çok az duyarız, cevabını ise neredeyse hiç duymayız. MUPA olarak gençlerin umutsuzluğunu ve karamsarlığını verilerle ortaya koyduk. Sorun alanlarını tespit ettikten sonra İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün kapısını çaldık. Uzun süren çalışmalar sonucunda MUPA Beceri Programı'nı hayata geçirdik.' dedi. Programın ilk katılımcılarına seslenen Özcan, '16 hafta boyunca bu programın merkezinde siz vardınız. Sizler MUPA Beceri Programı'nın ilk öğrencilerisiniz. Sizden sonra gelecek arkadaşlarınıza da ilham olacaksınız. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir anlayışıyla, becerisi olan herkese bir kapı açmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET KELEŞ; 'MESLEKİ EĞİTİM MEMLEKET MESELESİDİR'

Sertifika töreninde konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Keleş ise mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek, 'Mesleki eğitim memleket meselesidir. Bakanlığımızın son yıllarda yürüttüğü çalışmalarla meslek liseleri yeniden ön plana çıkmaya başladı. Ben de bir meslek lisesi mezunuyum, sizlerden biriyim. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin mesleki gelişimi açısından son derece kıymetlidir.' dedi.