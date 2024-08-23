Gençlerin eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüten Geyve Belediyesi, eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi, ‘Geyve Belediyesi Online Dershane’ projesini başlattı.SAKARYA (İGFA) - Geyve Belediyesi, öğrencilerin önündeki büyük bir engeli kaldırdı. Geyve Belediyesi Online Dershane platformunu devreye sokan belediye, dersleri öğrencilerin bir tık uzağına taşıdı.

Geyve’nin tüm bölgelerine eşit eğitim imkanı sunmayı amaçlayıp öğrencilere dilediği zaman dilediği yerde ücretsiz ders izleme olanağı sağlayan platforma; bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından ulaşılabilecek. Online Dershane platformunda yer alan binlerce ders anlatımı, soru çözümleri, meslek tanıtımları ve deneme sınavları gibi zengin içeriğe ulaşmak isteyen öğrencilerin “onlinedershane.geyve.bel.tr” adresine giriş yapmaları yeterli olacak.

Platform, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve KPSS odaklı eğitimler okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra açık öğretim gören ortaokul ve lise öğrencilerine de eğitim desteği sağlayacak. Geyve sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilerin faydalanabileceği projenin, ilçe genelindeki yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşması bekleniyor. Bu özelliği de ülkenin en büyük dershanesini Geyve Belediyesi hizmete almış olacak.

HEM OKULA HEM SINAVA DESTEK

Online Dershane projesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun uzman eğitmenler tarafından çekilmiş 4K çözünürlükte video dersler yayınlanacak. Öğrencilerin hem okul eğitimine hem de sınavlara hazırlık sürecine önemli katkı sunacak projede, akıllı test sistemi ve konu tarama testleriyle öğrencilere online olarak binlerce soru çözme imkanı sunulacak. Yapay zekaya sahip sistemde öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek tekrar etmesi gereken konular önerilecek, konu tarama testleri ile soru çözümü pratiği artırılacak. Akıllı Test Sistemi ile Geyve’de periyodik olarak 12 adet Liselere Giriş Sınavı (LGS) deneme sınavı ve 12 adet Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) denem sınavı düzenlenecek.