Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde yol güvenliğini artırmak amacıyla başlattığı yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Projede, 14 milyon 250 bin TL bütçeyle önemli bir ulaşım yatırımı gerçekleştiriliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli Cem Toprak yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bafa ile Karahayıt mahalleleri arasında yer alan mevcut yolun ortalama genişliğinin 4.5 metre olduğunu, bu durumun trafik güvenliği açısından risk oluşturduğunu dile getiren Toprak, "Bu kapsamda, 14 milyon 250 bin TL bütçeyle başlattığımız çalışmalarla yol genişliğini ortalama 9 metreye çıkarıyor, virajlarda görüş mesafesini artırıyor ve yol kaplamasını tamamen yeniliyoruz. Asfalt kaplamanın da tamamlanmasıyla bölgeye daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergâhı kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Yolun genişletilmesiyle ulaşımın daha güvenli hale geldiğini belirten mahalle sakini Turan Atıcı, “Yolumuz oldukça eskiydi ve ciddi sorunlar yaşatıyordu. Genişletme çalışmalarını görünce çok sevindik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras taleplerimizi dikkate aldı, proje hazırlanarak hızla çalışmalara başlandı.

Milas Karahayıt Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Yıldırım, yolun yaklaşık 53 yıl önce yapıldığını ve artık kullanım ömrünü tamamladığını belirterek, "Genişletilip yenilenmesi için Büyükşehir Belediyemize dilekçeyle başvurduk. Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatıyla ekipler bölgeye gelerek çalışmalara başladı. Virajlı bölümler görüşe açıldı, eğimli alanlarda dolgu çalışmaları yapıldı. Çalışmalar hızla devam ediyor. Bu yatırım için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’nın her köşesinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için aralıksız çalışıyoruz. Milas ilçemize bağlı Karahayıt Mahallesi’nde başlattığımız yol genişletme ve yenileme çalışmaları da bu anlayışımızın bir parçasıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, Muğla’mızın her noktasına hizmet götürmeyi kendimize görev edindik. Eşit ve adil hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Daha güvenli, modern ve ulaşılabilir bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.