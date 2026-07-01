Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin kronik hastalığı bulunan ve hastalıkları süreklilik arz eden vatandaşlar için il genelindeki hastanelere ulaşımı kolaylaştırmak adına 2020 yılından bu yana sürdürdüğü 'Ücretsiz Hastane Servisi' uygulaması kapsamında 2026 yılının ilk 6 ayında 241 sefer düzenledi, 5201 hastanın ücretsiz transferini sağladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin 2020 yılında başlattığı, kronik hastalığı bulunan ve tedavileri kapsamında Bursa'daki hastanelere düzenli olarak gitmek zorunda olan vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal destek hizmeti olan 'Ücretsiz Hastane Servisi' uygulamasını sürdürüyor.

Tedavisi süreklilik arz eden vatandaşların ulaşım sorununu ortadan kaldıran uygulama kapsamında 2026 yılında 241 ayrı sefer düzenlendiği ve toplamda 5201 vatandaşın ücretsiz transferinin sağlandığı duyuruldu.

HAFTA İÇİ HER GÜN ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI

İnegöl Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sunduğu bu hizmetten hafta içi her gün faydalanmak mümkün. Servisler, belirlenen gün ve saatlerde İnegöl'den Bursa'daki hastanelere ücretsiz olarak ulaşım sağlıyor. Uygulama kapsamında; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 07.00'de Ziraat Bankası önünden hareket eden servisler Bursa Şehir Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaşım sağlıyor. Salı ve Perşembe günleri ise saat 08.00'de yine Ziraat Bankası önünden kalkan servisler Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta taşımacılığı gerçekleştiriyor.

BİR GÜN ÖNCESİNDEN TELEFONLA KAYIT YAPTIRMAK YETERLİ

Ücretsiz hastane servisi hizmeti, kronik hastalığı bulunan veya tedavisi süreklilik gerektiren vatandaşlara yönelik olarak sunuluyor. İnegöl Belediyesi'ne ait araçlarla gerçekleştirilen ulaşım hizmeti kapsamında her gün başvuran hasta sayısına göre bir veya birden fazla araçla servis hizmeti sağlanıyor. Bu hizmet sayesinde vatandaşlar hem maddi yükten kurtuluyor hem de güvenli ve konforlu bir şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşıyor.

Söz konusu uygulamadan faydalanmak isteyenlerin ise bir gün öncesinden 153 Çözüm Merkezini arayıp kayıt oluşturması yeterli.