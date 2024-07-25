MMO Bursa Şube 19. dönem ilk Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildiBURSA (İGFA) - 19. Çalışma Dönemini kapsayan çalışmaları değerlendirmek amacıyla, Şube Danışma Kurulu Toplantısı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Şube Yönetim Kurulu, Temsilcilik Yürütme Kurulları, Oda Organlarında yer alan üyelerimiz, Şube Teknik Görevlileri ile Danışma Kurulu Üyelerinin katılımıyla Şube Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şube Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Taşkınsel konuşmasında, Kent sorunları ile ilgili, Şube sorumluluk alanımızda yer alan meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Vatandaşların aydınlatılması için çalışmalar yaparak; şube etkinlik alanı içerisindeki TMMOB Bursa, Yalova, Çanakkale ve Edremit İlçe IKK İl Koordinasyon Kurulları içinde aktif olarak çalışmalara katkı koymaya devam ettiklerini kaydeden Taşkınsel, "Meslek örgütü olarak yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişten günümüze mesleki ve toplumsal faydayı gözeten bir çerçeveye oturtulmuştur. Şubemiz öncelikle kentimizde ve etkinlik alanımızda olmak üzere meslek alanlarımızla ilgili pek çok sorunun doğrudan, birincil muhatabı olmaktadır. Şubemizin bugünlere taşınmasında büyük emekleri olan, yitirdiğimiz pek çok değerlerimizi sevgi ve saygıyla anıyor, onlardan aldığımız ışığı hep birlikte daha ileriye taşıyacağımızı belirterek güzel günlere olan inancımızı bir kez daha yenilemek istiyoruz" dedi.

Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Murat Korkut’un Şube çalışmaları sunumu ve mali durum hakkında bilgilendirmesi ile devam etti. Toplantı, danışma kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini ile sona erdi.