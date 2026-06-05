UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'nda 17 Türk sporcu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde pedal çevirecek.

SAKARYA (İGFA) - 7 Haziran Pazar günü Sakarya'da düzenlenecek UEC MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilen bu dev şampiyonada Türk Milli Takımı'da pedal çevirecek.

VADİ'DE HAZIRLANIYORLAR

Şampiyonada Türkiye adına yarışacak elit kadın ve elit erkek sporcular, organizasyon öncesinde tüm hazırlıklarını Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde sürdürüyor. Kıtanın en başarılı sporcularını Sakarya'da buluşturacak dev organizasyonda, Milli takım sporcuları da ev sahibi avantajını kullanarak başarılı sonuçlar elde etmek için yarışacak.

GÖZLER AYÇİÇEĞİ BİSİKLET VADİSİ'NDE

Bisiklet sporunun en önemli organizasyonlarından biri olan MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası için heyecan her geçen gün artıyor. Şampiyonada Türkiye adına yarışacak sporcular, Avrupa'nın en iyileriyle aynı parkurda mücadele verecek.

'ŞEHRİMLE GURUR DUYUYORUM'

Milli takım adına yarışacak Sakaryalı sporcu Enis Asaf, 'Avrupa Şampiyonasının Sakarya'da olması büyük mutluluk verici. Bir Sakaryalı olarak şehrimle gurur duyuyorum. Şampiyonada ise elimizden gelenin en iyisini yapacağız' dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda erkeklerde 9, kadınlarda ise 8 sporcu olmak üzere 17 Milli Takım sporcusu mücadele edecek.