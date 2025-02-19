Uzman Diyetisyen Didem Yıldız Küçük konu hakkında bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Çeşitli bitki çayları mide için yatıştırıcı ve faydalı olabilir, sindirime yardımcı olur, iltihabı azaltır ve mide rahatsızlıklarını yatıştırır. İşte potansiyel mide yatıştırıcı özellikleriyle bilinen bazı çaylar:

*Nane Çayı: Nane, sindirim sistemi kaslarını gevşetmeye yardımcı olabilecek antispazmodik özelliklere sahiptir. Hazımsızlık, şişkinlik ve mide rahatsızlığı semptomlarını hafifletebilir.

*Zencefil Çayı: Zencefil, anti-enflamatuar ve bulantı önleyici özellikleriyle bilinir. Zencefil çayı hazımsızlığa, mide bulantısına yardımcı olabilir ve mide rahatsızlığını hafifletebilir.

*Papatya Çayı: Papatya sakinleştirici etkilere ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir, bu da onu mide rahatsızlığını yatıştırmak, hazımsızlığı azaltmak ve gastrointestinal rahatsızlığı hafifletmek için faydalı kılar.

*Rezene Çayı: Rezene tohumları sindirim sistemini rahatlatmaya ve şişkinlik, gaz ve krampları azaltmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Rezene çayı sindirime yardımcı olabilir ve mide rahatsızlığını hafifletebilir.

*Meyan Kökü Çayı: Meyan kökü, mide zarını yatıştırmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Mide ekşimesi ve hazımsızlığın giderilmesinde potansiyel olarak yardımcı olabilir.

*Limon Balsamı Çayı: Melisa otunun hafif sakinleştirici etkileri vardır ve gastrointestinal rahatsızlığı, gazı ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu bitki çaylarını hazırlarken, önerilen demleme talimatlarını takip etmek çok önemlidir. Tipik olarak, bitkileri sıcak suda yaklaşık 5-10 dakika demlemek yeterlidir.