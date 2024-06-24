101’i kadın, 99’u erkek; toplam 200 tren sürücüsü, İBB iştiraki Metro İstanbul’un Tren Sürücüleri Eğitim Programı’nı başarıyla tamamladı. 332 saatlik eğitim sürecini geride bırakan tren sürücüleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı programda brövelerine kavuştu. Törende konuşan İmamoğlu, krizlere ve bir kısım engellere rağmen metro şantiyelerinin tıkır tıkır çalıştığı bir dönem yaşattıklarını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul’un düzenlediği Tren Sürücüleri Eğitim Programı’na katılan ve başarıyla tamamlayan 101 kadın, 99 erkek; toplam 200 tren sürücüsü, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle brövelerini aldı. Brövelerini Metro İstanbul ailesinin yeni üyelerine teslim eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“KARARLI BİR RAYLI SİSTEM YATIRIMI YAPMA MECBURİYETİNDE OLAN BİR ŞEHİR YÖNETİMİYİZ”

“Toplu taşımanın içerisinde de en önemli konu raylı sistem ağı. Raylı sistem ağı çok kritik bir yer işgal ediyor. Dünyada bizim gibi şehri yüksek seviyede olan kentlerin ne yazık ki henüz olması gerekenin yarısı seviyesindeyiz. Her ne kadar bir metro atılımı yapmış olsak da şehrimiz bugün 350 kilometrelerde bulunan bir raylı sistem ağına sahip. Ama olması gereken büyükşehirlere ve yoğun kentlere baktığınızda 700 kilometreleri aşan rakamlara gelmesi gerektiğini biz net olarak biliyoruz. Bu kapsamda çok etkin ve aynı zamanda kararlı bir raylı sistem yatırımı yapma mecburiyetinde olan bir şehir yönetimiyiz.”

“KRİZLERE RAĞMEN GÜMBÜR GÜMBÜR ÇALIŞAN METRO ŞANTİYELERİNİ VAR ETTİK”

“Yazıktır ki biz göreve geldiğimizde kesinlikle hiçbir metro şantiyesi çalışmayan, iki tanesinde biraz idare edilen dönemi devralmış bir yönetim oldu. Ama büyük gayret sarf ettik. Gerçekten şehrimizin, ülkemizin ve hatta dünyanın etkilendiği bir kısım kriz ağlarında büyük bir emek sarf ettik. O kriz anlarını siz de biliyorsunuz. Yani bunlardan ilki dünyanın başına gelmiş olan bir kriz anı, kovidle mücadele ettiğimiz bir pandemi süreci. O sürecin içerisinde dahi gümbür gümbür çalışan metro şantiyelerini var ettik bu kentte. İkincisi ne yazık ki biz yönetime gelmeden önce başlayan ve ülkemizi hala sarsan ekonomik kriz. Biz bu krize rağmen şehrimize hiç kimsenin beklemediği anlarda ülkemizin dahi sıkıntı çektiği birtakım ulusal ve uluslararası finans noktalarındaki problemlerin olduğu bir ortamda biz şehrimize orta ve uzun vadeli finans kaynakları sağlayarak metrolarımızı çalışır hale getirdik. Yine bir başka kriz olarak da ifade edebileceğimiz memleketimizi ve şehrimizi etkileyen ne yazık ki Türkiye'mizde yaşanan acı deprem ve aynı zamanda bir kısım siyasi krizler, aklınıza gelmeyen engelleyici bir takım unsurlar olmasına rağmen hiçbir zaman mazeret konuşmadık, çözüm ürettik İstanbul'umuzda tıkır tıkır çalışan metro şantiyelerini var ettik. O metro şantiyelerini kademe kademe halkımızın hizmetine açtık. Açmaya devam ediyoruz.”

“1 KİLOMETRE METRONUN MALİYETİ 50 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE”

“Toplu taşıma ve ulaşım konforu bir şehrin yaşamında en önemli noktalarından bir tanesidir. Hatta bizim gibi büyük kentlerde birincisi diyebileceğimiz aşamada… 1 kilometrelik metroya yaklaşık 50 milyon euronun üzerinde bir para harcıyoruz. Üzerine araç alıyoruz. Üzerine işletme maliyetleriyle beraber bir süreci harekete geçiriyoruz. 55 milyon euro dediğiniz rakam bugün neredeyse bir kilometresine aslında 2 milyar liranın üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da benim diyen, güçlü bir ilçenin yıllık bütçesini biz bir kilometrelik metrede açıyoruz. Bunun hak ettiği ivmeyi yakalayabilmesi için hemşerilerimizle güçlü bir mutabakat yapmamız lazım.”

“BAZEN ŞİKAYETLER DİNLİYORUM…”

“Bazen şikayetler dinliyorum, haklı olarak, haksız demiyorum. O şikayetler şöyle: Vatandaşlarımızın alışkın olduğu ulaşım mekanizmalarının azalmasından dolayı şikayetleri var. Diyor ki ben apartmanından iniyordum. Elimi atıyordum, minibüs duruyordu. Minibüse binip hareket ediyordum ve ulaşım sağlıyorum. Şimdi minibüsler kalktı. Kaldı ki bazı yerlerde minibüsleri biz kaldırmıyoruz. Çünkü oralarda eğer iş azalıyorsa otomatikman minibüsler o ulaşım ağından kaldırılıyor. Kendileri istiyorlar orada hizmeti vermemeyi. Halbuki evinin önünde el atıp binmek yerine 500 metre yürüdüğünde artık tramvay var. Ya da 500-700 metre yürüdüğünde artık bir metronun durağına ulaşabiliyor. Bakın dünyada bir kilometreye kadar neredeyse yürüme mesafesi metro durağına ulaşabiliyorsa bir vatandaş o standartlara göre uygun bir mesafe olarak kabul ediliyor. Yani yürümesi isteniyor vatandaşın. Yürüsün ve metro alanına katılsın. Fosil yakıtla yani mazotla, benzinle çalışan arabalara hayatımızdan azalttığımız oranda yaşam kalitesi de, sağlıkla ilgili süreci de daha iyi seviyeye eriştirmiş oluyoruz.”

“İBB TARİHİNİN EN İCRACI YÖNETİMİYİZ”

“Çok yatırım yapıyoruz. Gerçekten milyarlarca liralık yatırım yapıyoruz. İBB tarihinin en icracı yönetimiyiz. En fazla yatırım yapan yönetimiyiz. Yatırımları yaparken şeffaf, vatandaşına hesap veren, hiçbir anını gizlemeyen, sakınmayan, yaptığı her işin insanlarıyla paylaşan bir yönetim oluyoruz. Bunu yapmak zorundayız çünkü size ait olanları biz aslında yönetiyor ve insanlarımıza anlatıyoruz. Bu kapsamda böylesi bir dönemin var olduğunu bilmenizi isterim. Ama ortaklaşa bu alanları ve bu sistemi desteklememiz lazım. Bu kadar metro yapıyor, mesela bazı metro hatlarımızı açıyoruz. Aradan bir sene geçiyor. Hala vatandaşlarımız oraya alışmamış. Yani oraya gitmek istemiyor. Kapısının önünden geçen otobüsü istiyor. Ama bu dünyada mümkün değil.”

“HER İLÇE BELEDİYESİ 100 BİN-200 BİN MÜLTECİ SAYISI VERİYOR”

“Şehrimiz bugün 16 milyon diyoruz ama resmi nüfusumuz 16 milyona yakın bir nüfus ama ne yazık ki arzu etmediğimiz seviyede şehrimize gelen insanlar da var. Yani bu turistten veya öğrenciden bahsetmiyoruz. Bu nereden baksanız 1 milyonu aşan şehrimize gelen insan sayısı var ki onunla beraber 17 milyonu zaten aşıyoruz ama bir de ne yazık ki arzu etmediğimiz derken bazı zor sebeplerden ve zor koşullardan dolayı savaşlardan, yoklukta, baskıdan veya zulümden kaçan insanların da geldiği bir ülkeyiz. Bu güneyimizdeki ülkelerde, Orta Doğu'da daha güneydoğuda ya da hemen kuzeydeki savaştan bile kaçıp gelen insanlarla dolu. Tabii bunda bir kısım dış politikanın yanlış yönetilmesinin de sebep olduğu aşırı sayılar da var. Ben 2 milyonu aşan diyorum. Birileri rakam veriyormuş 1 milyon 53 bin, kendisi de inanmıyor. Çünkü ben ilçe belediyelerini ziyaret ettiğimde her ilçe belediyesi en az 100 binden, 150 binden, 200 binden bahsediyor. O ilçe belediyeleri farklı siyasi partilerden insanlar. Onlara soru toplasınlar, onların rakamları daha da yukarıya çıkıyor.”

“EŞİTLİĞİ POZİTİF ANLAMDA BOZDUK”

“Yeni tren sürücülerimiz mülakatlar yapılıyor, sınavlar yapılıyor. Uygulamalı ve teknik bilgilerden oluşan bir eğitim sürecinden geçiyorlar. Tecrübeli tren sürücüsünün eşliğinde görev alıyorlar. Oralarda bir süreç geçiriyorlar ve yeni görevlerine hazırlanıyorlar. Ondan sonra tren sürücüsü olup, brövelerini alıp yola koyuluyorlar. Haziran 2019’dan bu yana yani göre ilk göreve geldiğiniz andan bugüne 236 kadın, 178’i erkek olmak üzere 414 tren sürücüsü bizim dönemimizde görev aldı. Son olarak Aralık 2023’te 311 tren sürücümüz brövelerini almıştı. Bugün de 200’ü brövelerini alacak. 101’i kadın, 99’u erkek. Eşitliği pozitif anlamda bozduk bugün. Ülkemizde bozulması gerekiyor.”

“TEK BİR KADIN YOKKEN ŞİMDİ YÜZLERCE VAR”

“İBB olarak cinsiyet ayrımını yok eden uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz. Bunu insan kaynakları yönetiminde aynı zamanda iş bulmayla ilgili müthiş bir ağ olan Bölgesel İstihdam Ofislerimizin faaliyet alanları ve özellikle örnek çalışmalarla güçlendiriyoruz. Bazı meslek kollarına sadece kadınları davet ediyoruz. Bazı meslek alanlarında hiç kadın yoksa kadın sayısını orada belli bir orana kavuşturmak adına özel çalışmalar sürdürüyoruz. Örneğin işte tren sürücüleri çok az sayıdayken, minimum orandayken bugün çok yüksek sayılara geldik. Örneğin hiç yokken otobüs sürücülerimizdeki varlığı. Göreve geldiğimizde 2 bin küsur çalışan olan İSPARK'ta düşünebiliyor musunuz? Bir kadın bile yoktu. Şimdi ise yüzlerce kadın çalışanı var.”

“ÇÜNKÜ İSTANBUL HALKINA HİZMET ETMEK, DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BİR HİZMETİN PARÇASI OLMAK DEMEK”

“Bugün brövelerini alacak olan tren sürücülerimizi tebrik ediyorum. İş hayatlarında başarılar diliyorum. Bir kente ve onun güzel insanlarına aldıkları eğitim çerçevesinde en iyi hizmet sunacaklarına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesinde çalışan her arkadaşımın yüzünde bir gülümsemenin bir tebessümün olmasını isterim. Çünkü İstanbul halkına hizmet etmek, dünya ölçeğinde bir hizmetin parçası olmak demektir. İstanbul dünya güzeli bir şehir. Milletimize Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle beraber emanet edilmiş, Atatürk’ümüzün işgalden kurtarıp tekrar milletine emanet ettiği bir şehir. Sorumluluğumuz bu şehre çok büyük. Yani bu şehir kutsal bir şehirdir.”

“BEN O ONURU HİSSEDİYORUM”

“En iyi hizmeti sunacağınıza yürekten inanıyorum. Kamuya hizmet etmek yine büyük bir sorumluluk ve gururdur. Bu sorumluluğu bilinciyle hareket etmenizi, benim gibi İstanbul'a hizmet onurunu hissedeceğinizden eminim. Ben o onuru hissediyorum. Akşam eve gidip kafamı yastığıma koyduğumda huzurla uyuyabiliyorsam benden daha mutlu hiç kimse yok. Ben o büyük kutsallığı hissediyorum. Sizin de bunu hissedeceğinizden şüphem yok. Kazasız belasız seferler diliyorum. Sağlıklı bir yaşam diliyorum. Birlikte başaracağız. Şehrimize daha çok metrolar kazandıracağız. İstanbul'umuzu bir uçtan bir uca bağlayan HIZRAY’ı da bu şehre kazandırdığımızda şehrimizin sistem konforunu da çok yukarıya kazandıracağız. Bu arada yaklaşık 5-6 dakikalık tren sürdüm diye bana da bröve verdiler Almanya'da. Tabii ki bizimki simgesel ama sizinki gerçek. Yolumuz açık, bahtınız açık, yuvanız mutlu ve huzurlu olsun.”

“GÜNDE 3 MİLYON YOLCU SINIRINI İLK KEZ GEÇTİK”

Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy da konuşmasında şu bilgileri paylaştı:

“2019 yılında göreve geldiğimizde İstanbul'da durmuş olan metro inşaatları tekrar başladı. Ameliyatın ortasında masada bırakılmış bir hasta gibi yatan şehir bir anda dünyada aynı anda en fazla metro inşaatı yapan şehir haline gelmesini artık herkesin malumu. Hat sayımız 13’ten 18’e; uzunluğumuz 154 kilometrede 241 kilometreye istasyonun sayımız 158’den 234’eçıktı… Bir günde taşıdığımız maksimum yolcu 2,2 milyondu daha önce. 3,1 milyonu geçtik. Bugün raylı sistemler İstanbul'da toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 44’ünü karşılıyor. Yani hangi parametreden yola çıkarsak çıkalım Metro İstanbul'un kurulduğu 1988 yılından bu yana, İstanbul'da kurulan toplam raylı sistem alt yapısının çok kısa bir zamanda 5 yıllık tek bir dönemde 1 buçuğa katlandığını görüyoruz.”

NASIL TREN SÜRÜCÜSÜ OLUNUR?

Tren sürücüsü adayları mülakatların ardından uygulamalı ve teknik bilgilerden oluşan 60 günlük eğitim sürecine başlıyor. Eğitimin sonrasında 2 ay boyunca stajyer tren sürücüsü olarak tecrübeli bir tren sürücüsünün eşliğinde görev yapıyor. Sürücüler, tüm bu süreçleri tamamladıktan sonra 4 ayın sonunda tek başlarına tren kullanmaya başlıyorlar.